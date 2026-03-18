Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

IR A
IR A

Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez

Mientras las redes y los programas de espectáculos hervían por su distancia con Emilia Mernes, la Triple T compartió una noticia junto a figuras de primer nivel.

Susana Giménez

Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el videoclip de Tini Stoessel.

Instagram

Tini Stoessel anunció que Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul actuarán en el videoclip de DOS AMANTES junto a sus colegas artistas Cacho Deicas y Ulises Bueno. El tema estará disponible este jueves a las 21 y la Triple T deslizó, sobre sus shows del 20 y el 21 de marzo: "Córdoba, la cantamos para mi cumple".

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3
Te puede interesar:

Dos ex novios de Emilia Mernes opinaron sobre la interna con Tini y María Becerra: "Todo sale a la luz"

En el adelanto se puede ver a la conductora y los dos músicos recibiendo una carta con la leyenda "Como esos amores de antes. 21:00 HS. Dress code: formal". Al final del video aparecen los dos jugadores de la Selección argentina a través de la mirilla de una puerta y se entiende, por el hielo en las manos del capitán, que están llegando a una fiesta.

Embed - tini on Instagram: "MAÑANA 9pm Arg ¡¡¡¡¡DOS AMANTES!!!!! CÓRDOBA LA CANTAMOS PARA MI CUMPLE"
View this post on Instagram

Entre las personas que dejaron de seguir a la intérprete de .MP3 también se encuentran Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, y Valentina Cervantes, la esposa de Enzo Fernández. Este dato alimenta los rumores de que ambas saben por qué María Becerra y Emilia Mernes se distanciaron, o que Mernes hizo algo para enojar a las botineras.

Como no hay declaraciones oficiales, solo se cuenta con interpretaciones de los movimientos en redes sociales y las afinidades que muestra cada persona involucrada. La presencia del 10 en su videoclip confirmaría la buena relación entre Stoessel y la familia Messi.

La pelea original: María Becerra versus Emilia Mernes

En el último tiempo, Tini y la Nena de Argentina se hicieron "mejores amigas" y María Becerra la tiene de referente cuando necesita hablar de sus problemas y angustias como cantante. "Cada vez que me pasa algo bueno o malo, enseguida videollamada, llamadita, vinito a través de la videollamada y lore, lore, lore, chisme", detalló la artista en el podcast Mujeres que suenan.

Becerra está peleada con Los del Espacio -LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One, FMK- hace tiempo y, en esa disputa, se sobreentiende que los hombres de ese espacio respaldaron a Mernes, la otra mujer del grupo y novia de uno de ellos. De hecho, en los River que llenó la intérprete de Corazón Vacío no invitó ni asistió ninguno.

Grupo sin María Becerra
El chat sin María Becerra que las redes sociales no dejaron pasar.

El chat sin María Becerra que las redes sociales no dejaron pasar.

Nunca hubo declaraciones oficiales sobre la ruptura del grupo, así que se desconoce el motivo detrás de la separación tajante. Pequeños fragmentos de verdad salen a la luz cuando ciertas figuras, como la Triple T y las botineras de la Selección, se posicionan al respecto en redes sociales.

Por ejemplo, los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024. Una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la quilmeña reforzó la idea.

Respecto a Tini y Emilia, la última colaboración pública entre ambas se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su show en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024. En febrero de este año se cruzaron en el cumpleaños de Lizardo Ponce y se sentaron en mesas separadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué pasó entre las divas del pop?

Revelaron el motivo de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoesel y María Becerra

Emilia Mernes, peleada con todos.

Guerra de cantantes: el apagón que encabeza Tini Stoessel con otras famosas contra Emilia Mernes

Para Lautaro Martínez, Tini Stessel roba más que Rodrigo De Paul, entre otros. 
play

Lautaro Martínez reveló quiénes de sus compañeros de Selección "roban" y sorprendió

Un proyecto audiovisual involucra a Tini, De Paul, Messi y Susana.
play

A lo Pimpinela: Messi, De Paul y Susana Giménez se suman al explosivo videoclip de Tini Stoessel

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

últimas noticias

Milei vuelve a subirse al avión presidencial.

Milei refuerza su agenda internacional y viaja a Hungría para una cumbre conservadora

Hace 22 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo de 2026

Hace 36 minutos
Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en el videoclip de Tini Stoessel.

Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

Hace 1 hora
Maradona salta con el puño en alto y le gana a Shilton.

Tras el escándalo de la Copa Africana, en Inglaterra quieren que se revise la "Mano de Dios"

Hace 1 hora
El ataque de Irán a Ras Laffan en Qatar.

Irán atacó un importante complejo gasífero en Qatar como represalia contra EEUU e Israel

Hace 2 horas