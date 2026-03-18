Tini Stoessel hizo un impactante anuncio que incluye a Messi, De Paul y Susana Giménez

Mientras las redes y los programas de espectáculos hervían por su distancia con Emilia Mernes, la Triple T compartió una noticia junto a figuras de primer nivel.

Tini Stoessel anunció que Susana Giménez , Lionel Messi y Rodrigo de Paul actuarán en el videoclip de DOS AMANTES junto a sus colegas artistas Cacho Deicas y Ulises Bueno. El tema estará disponible este jueves a las 21 y la Triple T deslizó, sobre sus shows del 20 y el 21 de marzo: "Córdoba, la cantamos para mi cumple".

Dos ex novios de Emilia Mernes opinaron sobre la interna con Tini y María Becerra: "Todo sale a la luz"

En el adelanto se puede ver a la conductora y los dos músicos recibiendo una carta con la leyenda "Como esos amores de antes. 21:00 HS. Dress code: formal". Al final del video aparecen los dos jugadores de la Selección argentina a través de la mirilla de una puerta y se entiende, por el hielo en las manos del capitán, que están llegando a una fiesta.

"Para todos esos amores que dicen ser prohibidos, esto dice así...", entona Tini en el anuncio que publicó en Instagram como único adelante de su próxima canción. El posteo tiene lugar en el medio de su distanciamiento con Emilia Mernes luego de entablar amistad con María Becerra .

Entre las personas que dejaron de seguir a la intérprete de .MP3 también se encuentran Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, y Valentina Cervantes, la esposa de Enzo Fernández. Este dato alimenta los rumores de que ambas saben por qué María Becerra y Emilia Mernes se distanciaron, o que Mernes hizo algo para enojar a las botineras.

Como no hay declaraciones oficiales, solo se cuenta con interpretaciones de los movimientos en redes sociales y las afinidades que muestra cada persona involucrada. La presencia del 10 en su videoclip confirmaría la buena relación entre Stoessel y la familia Messi.

La pelea original: María Becerra versus Emilia Mernes

En el último tiempo, Tini y la Nena de Argentina se hicieron "mejores amigas" y María Becerra la tiene de referente cuando necesita hablar de sus problemas y angustias como cantante. "Cada vez que me pasa algo bueno o malo, enseguida videollamada, llamadita, vinito a través de la videollamada y lore, lore, lore, chisme", detalló la artista en el podcast Mujeres que suenan.

Becerra está peleada con Los del Espacio -LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One, FMK- hace tiempo y, en esa disputa, se sobreentiende que los hombres de ese espacio respaldaron a Mernes, la otra mujer del grupo y novia de uno de ellos. De hecho, en los River que llenó la intérprete de Corazón Vacío no invitó ni asistió ninguno.

Grupo sin María Becerra El chat sin María Becerra que las redes sociales no dejaron pasar. X

Nunca hubo declaraciones oficiales sobre la ruptura del grupo, así que se desconoce el motivo detrás de la separación tajante. Pequeños fragmentos de verdad salen a la luz cuando ciertas figuras, como la Triple T y las botineras de la Selección, se posicionan al respecto en redes sociales.

Por ejemplo, los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024. Una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la quilmeña reforzó la idea.

Respecto a Tini y Emilia, la última colaboración pública entre ambas se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su show en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024. En febrero de este año se cruzaron en el cumpleaños de Lizardo Ponce y se sentaron en mesas separadas.