17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La sorprendente historia del origen de la Marcha Peronista y sus mil y un versiones

Hugo del Carril la interpretó por primera vez en vivo el 17 de octubre de 1949, ante una multitud. Pero su nacimiento se remonta muchos años atrás, en corsos, canchas de fútbol y sindicatos. Sus versiones van del rock y el heavy metal hasta la cumbia y el cuarteto. Y la cantó hasta el mejor futbolista de todos los tiempos.

Diego Marinelli
Por
Diego Marinelli
El himno peronista mantiene su vigencia a casi 80 años de su presentación oficial en sociedad.

El himno peronista mantiene su vigencia a casi 80 años de su presentación oficial en sociedad.

Télam

La leyenda dice que la marcha peronista nació como una especie de composición colectiva y espontánea, uniendo versos que circulaban por tugurios de tango, locales sindicales y centros de estudiantes en los primeros años de la década de 1940.

Te puede interesar:

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Es una canción sin padres ni madres irrefutables. Tras muchas hipótesis, con el correr de los años los investigadores consensuaron que, si se pudieran designar autores, estos serían Oscar Ivanissevich y Juan Raimundo Streiff. A Ivanissevich, un médico y político cercano a Perón, se le atribuye haber reunido las estrofas que se cantaban por ahí y ordenarlas y completarlas para dar forma a la letra que conocemos.

La historia de Juan Raimundo Streiff es bastante más curiosa: Fue un bandoneonista y compositor del barrio porteño de Barracas, hijo de inmigrantes franceses, que tocaba la que se convertiría en la melodía de “La Marcha” en los corsos de la zona sur y en los partidos de fútbol de su club, Barracas Juniors. La música la adoptaron primero los hinchas y, luego los obreros gráficos de los talleres de Barracas, que le cambiaron la letra futbolera por otra que decía: “Los gráficos peronistas / todos unidos triunfaremos / y al mismo tiempo daremos / un hurra de corazón / ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ".

Embed - MARCHA PERONISTA completa por HUGO DEL CARRIL

La arenga fue pasando de boca en boca hasta que, en 1948, el arreglo oficial impulsado por Ivanissevich convirtió aquel mantra popular en un himno marcial, bautizado como "Los muchachos peronistas" . El 17 de octubre de 1949, Hugo del Carril cantó la "marcha" en vivo por primera vez, desde los balcones de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo repleta. Ese mismo año, el gobierno decretó su carácter de himno oficial del movimiento, consolidando para siempre su lugar en la liturgia justicialista.

Hasta que, en 1955, Revolución Libertadora puso fin al gobierno de Perón, quien fue forzado a exiliarse, la marcha se pasaba en cines, radios y teatros: una banda de sonido que exaltaba la identificación de los peronistas y ponía los nervios de punta a los "gorilas", que no podían evitar escucharla contra su voluntad cada dos por tres.

La canción prohibida

La proscripción del peronismo tras el golpe de 1955 reforzó la dimensión simbólica de la "marcha". Su entonación fue prohibida, al igual que la mención pública de Juan y Eva Perón. Sin embargo, la canción siguió sonando en la clandestinidad: en reuniones secretas, peñas barriales y sindicatos que mantenían viva la llama. En la segunda parte de la década de los 50, cuando la represión sobre el peronismo fue más dura, para muchos militantes de la Resistencia, cantar la marcha era un acto de afirmación identitaria y un gesto de rebeldía que implicaba no pocos riesgos.

Durante los 18 años de exilio de Perón, la canción se transmitió como un santo y seña entre distintas generaciones. El retorno del líder, en 1973, volvió a instalar la marcha en la vida pública, con una significación renovada y una carga épica que se mantiene inalterada hasta hoy.

Las mil y una versiones

La interpretación más conocida y que el peronismo convirtió en “oficial” es, sin lugar a dudas, la de Hugo del Carril, inolvidable cantante, director y actor de los años dorados del cine y la radiofonía argentina, que coincidieron bastante con los del apogeo del primer peronismo.

Es una versión en la que contrasta el estilo casi militar de la música con el fraseo tanguero de Hugo del Carril. Difícil es haber nacido en Argentina y no haberla escuchado alguna vez: es una fija en actos partidarios, congresos, movilizaciones y hasta en casamientos y cumpleaños.

Embed - Marcha Peronista Heavy Metal (Fatigados).

En Youtube hay versiones de "Los muchachos peronistas" que van desde las infaltables de Hugo el Carril y Héctor Maure, hasta reinterpretaciones en géneros como el rock y el heavy, la cumbia y el cuarteto. También infinidad de fakes, en los que la Marcha aparece tocada por artistas como la eximia pianista Martha Argerich y hasta por los Beatles (con el ritmo de "Get Back!"). Ninguna de todas ellas baja de las muchas miles de reproducciones.

Desde su creación, la Marcha fue libremente apropiada por distintos estilos y artistas que le dieron nuevos matices. Los cantores de la militancia en los años sesenta y setenta le dieron un aire folklórico con guitarras criollas y bombos, y hay un montón de versiones en clave de música clásica, como la del no menos eximio Miguel Ángel Estrella.

Embed - Marcha Peronista - Dolores Solá/Leonardo Pastore

Dolores Solá, cantante del grupo La Chicana y hermana del exgobernador bonaerense Felipe Solá, la interpretó con una intensidad tremenda en un concierto en el Centro Cultural Kirchner y Daniel Melingo -Abuelo de la Nada, fundador de Los Twist y gran renovador del tango- la grabó en un medley con "Canción para mi muerte", de Sui Generis, para la película documental Su Realidad, de Mariano Galperin.

Embed - Cualquier canción puede ser la marcha peronista, del mismo modo que, como decía el General, "peronistas somos todos". Así lo demuestra Daniel Melingo en este fragmento de la película "Su Realidad", de Mariano Galperin.
@santaevita.restoran

Cualquier canción puede ser la marcha peronista, del mismo modo que, como decía el General, "peronistas somos todos". Así lo demuestra Daniel Melingo en este fragmento de la película "Su Realidad", de Mariano Galperin.

sonido original - Santa Evita | Restó peronista

Cerrando poéticamente el círculo de su nacimiento en los tablones de madera de Barracas Juniors, la marcha peronista tiene una vida aparte en las canchas de fútbol. Se canta en las tribunas desde mucho antes de lo que cualquier hincha actual es capaz de recordar y cada equipo tiene una versión propia. Probablemente la de Racing, acaso el club con mayor raigambre justicialista, sea la más emblemática: "En el este y el oeste / en el norte y en sur / brillará blanca y celeste / La Academia, Racing Club".

A uno de los mayores íconos del fútbol argentino y mundial, nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, le brillaban los ojos cuando la cantaba, algo que ocurría bastante seguido y que está registrado en videos en los que "el 10" reafirmaba su filiación política a quien quisiera escucharlo: "Soy un soldado de Perón".

Embed - Diego Maradona canta la Marcha Peronista en DE ZURDA

Noticias relacionadas

play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

play

Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

Los autos podrán inscribirse online.

El Gobierno oficializó el lanzamiento del sistema RUNA: se podrán inscribir autos online a menor precio

Una imagen simbólica durante las protestas en las calles.

A ocho años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado: cinco puntos para actualizar el caso

play

Agustina Peñalva, tras la denuncia pública a su acosador: "He tenido las 24 horas más difíciles de mi vida"

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

La línea 148 está de paro.

PARO de COLECTIVOS en el AMBA por TIEMPO INDEFINIDO: qué línea no presta servicio

Hace 3 minutos
play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Hace 5 minutos
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 23 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 26 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 39 minutos