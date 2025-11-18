18 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo podés solicitar que se borre del sistema una multa de tránsito caducada

Las infracciones caducadas pueden eliminarse si continúan figurando como deuda. Con un trámite presencial o virtual, es posible actualizar el estado y evitar problemas en futuros trámites.

El conductor tiene la posibilidad de pedir la eliminación definitiva de la infracción.

El conductor tiene la posibilidad de pedir la eliminación definitiva de la infracción.

  • Muchas infracciones dejan de tener validez con el tiempo, pero pueden seguir apareciendo como deuda si no se actualiza el registro.
  • La Ley de Tránsito fija plazos de prescripción distintos según la gravedad de cada falta.
  • Los conductores pueden pedir la eliminación definitiva de una multa ya caducada tanto de forma presencial como online.
  • En CABA el sistema cambió en 2017: desde entonces, las infracciones permanecen activas durante un período más largo.

Las multas de tránsito suelen convertirse en un obstáculo al momento de vender un auto o renovar la licencia, especialmente cuando aparecen sanciones viejas que ya deberían haber perdido vigencia. Aunque estas deudas deben regularizarse para avanzar con cualquier trámite, la normativa nacional aclara que las infracciones no son permanentes, ya que pasado cierto tiempo, prescriben.

La prescripción está prevista en la Ley de Tránsito y establece plazos distintos para faltas leves, faltas graves y sanciones más severas. Aun así, muchas veces el sistema no actualiza estos vencimientos automáticamente, por lo que las multas caducadas pueden seguir figurando como pendientes.

Cuando esto ocurre, el conductor tiene la posibilidad de pedir la eliminación definitiva de la infracción para que deje de aparecer en los registros oficiales y no genere más inconvenientes.

Así se puede solicitar que se borren tus multas de tránsito

Si una multa ya cumplió su plazo legal de prescripción y continúa registrada como deuda, es posible pedir que sea retirada del sistema. En la Ciudad de Buenos Aires, este trámite puede hacerse por dos vías: de manera presencial o virtual.

Para la primera opción se debe pedir turno en el sitio del Gobierno porteño y presentarse en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI). En ese lugar, el solicitante puede requerir la baja definitiva de la infracción y el cierre de la deuda asociada.

Otra opción es iniciar el pedido a través del Chatbot del GCBA. Desde esa plataforma se puede acceder al formulario de la DGAI y coordinar una audiencia online para resolver la situación sin necesidad de acercarse a una oficina.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 89, establece que las infracciones vencen a los dos o a los cinco años según su gravedad. En cuanto a las faltas leves, estás prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves y las sanciones más importantes mantienen vigencia durante cinco años.

En el caso particular de CABA, las reglas cambiaron en febrero de 2017. Antes de esa fecha, todas las infracciones caducaban a los dos años, mientras que ahora el plazo pasó a ser de cinco años para la mayoría de los casos.

