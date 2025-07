Verdurazo solidario frente al Hospital Garrahan, en medio de la medida de fuerza

Adrián Salonia, para De Una por C5N, habló con uno de los representantes de la UTT, quien brindó más detalles: "Desde la UTT nos caracterizamos por la fuerza de lucha. La lucha no es solo del Garrahan, por lo que decidimos compartir el fruto del trabajo".

"Soy licenciada en imágenes, hace 15 años que trabajo en el Hospital y no me alcanza el sueldo. Gano $1.200.000 y pago $750.000 de alquiler", lamentó Georgina. Enseguida, la profesional contó: "Hace muchos años que no estamos así, hoy en día no alcanzan ni dos sueldos. Tengo una hija sola y pagamos alquiler, colegio y no alcanza. Lo invito a Javier Milei a que venga a ver el trabajo que hacemos en el hospital por los chicos".