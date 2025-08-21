21 de agosto de 2025 Inicio
Qué tipo de vinos son los que mejor maridan con una pizza

Esta bebida puede aumentar los sabores de esta opción gastronómica. Rosados, espumosos o tintos, la elección correcta transforma la experiencia en la mesa.

La clave está  en encontrar el equilibrio para que ninguno de los sabores opaque al otro.

La clave está  en encontrar el equilibrio para que ninguno de los sabores opaque al otro.

La pizza es un clásico que conquistó al mundo por su versatilidad y sabor. Aunque se suele asociarla con la cerveza como bebida de acompañamiento, cada vez más personas descubren que un buen vino puede realzar de manera sorprendente los matices de cada receta, desde las versiones tradicionales hasta las más creativas.

Laura Lavega.
El vino y la pizza forman una dupla que, bien elegida, transforma una comida sencilla en una experiencia gastronómica más completa. Blancos frescos, rosados o tintos pueden potenciar la acidez del tomate, la cremosidad de los quesos o la intensidad de ingredientes como embutidos, mariscos o vegetales de estación. La clave está en encontrar el equilibrio para que ninguno de los sabores opaque al otro.

Con opciones que van desde espumosos elegantes hasta tintos jóvenes y aromáticos, los maridajes ofrecen un abanico de combinaciones que se adaptan tanto a los paladares clásicos como a quienes buscan experimentar. Cada estilo de pizza encuentra en el vino un aliado que resalta su personalidad y aporta un toque distintivo a la mesa.

Cuáles son los mejores vinos para maridar con pizzas

La pizza margarita, con su base de tomate, mozzarella y albahaca fresca, encuentra un maridaje ideal en un vino rosado. Sus notas ligeras y refrescantes acompañan de manera equilibrada la acidez del tomate y la suavidad del queso, lo que le permite aportar frescura.

En el caso de la pizza cuatro quesos, de sabor intenso y cremosidad marcada, un espumoso fresco y mineral con burbuja fina resulta perfecto. La efervescencia limpia el paladar y permite disfrutar de la combinación de quesos sin saturar los sentidos.

Las pizzas más completas y cargadas de ingredientes, pueden llegar a requerir un vino tinto de cuerpo medio a robusto. Un caldo cálido y estructurado realza los sabores complejos de los embutidos, champiñones y aceitunas, creando una experiencia más intensa.

Las pizzas de verduras, muy valoradas en la cocina vegetariana, se benefician de un espumoso estilo Franciacorta Satèn. Su textura cremosa y burbuja aterciopelada armonizan con el ligero amargor de vegetales como berenjena y pimientos, generando un contraste equilibrado y fresco. Por último, una pizza con langostinos potencia mejor su sabor con un vino blanco floral y ligeramente aromático. Su suavidad respeta el sabor dulce, evitando opacar sus ingredientes y aportando un toque intenso que redondea el plato.

