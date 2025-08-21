21 de agosto de 2025 Inicio
Si tenés el cartón del rollo de papel higiénico, no lo tires: podés hacer un soporte para celular

Con un simple cartón de rollo de papel higiénico podés armar un soporte para celular firme, práctico y hasta personalizable en pocos minutos.

El cartón del rollo de papel higiénico suele terminar en la basura sin que pensemos demasiado en él. Sin embargo, con un poco de ingenio puede transformarse en algo mucho más útil de lo que imaginamos: un soporte para celular.

Laura Lavega.
En tiempos donde los celulares son parte de nuestra rutina, tener un soporte a mano puede ser clave: ya sea para ver un video mientras cocinamos, seguir una receta sin ensuciarnos las manos o hacer una videollamada sin tener que sostener el aparato. Y lo mejor de todo es que no hace falta gastar dinero ni buscar accesorios sofisticados.

Con un tubo de cartón, unas tijeras y un par de minutos de dedicación, se puede armar un soporte casero que cumple perfectamente su función. Es económico, rápido y hasta personalizable, ideal para quienes disfrutan de los pequeños trucos de reciclaje que hacen más práctica la vida cotidiana.

soporte-rollo-celular

Cómo hacer un soporte para celular con el cartón del rollo de papel higiénico

El método es sencillo pero requiere algo de prolijidad para que el teléfono quede bien firme. La clave está en los cortes: si son demasiado grandes, el celular se caerá; si son muy pequeños, directamente no entrará.

El procedimiento consiste en marcar dos hendiduras en el cartón, a la misma altura y enfrentadas entre sí. Allí se apoyará la base del celular. Una vez hechos los cortes, se prueba el ajuste y, si es necesario, se corrige con la tijera o el cúter hasta que el teléfono encaje de manera segura.

Este soporte funciona mejor con celulares de tamaño estándar. En el caso de dispositivos muy pesados o con funda gruesa, conviene reforzar el cartón o recurrir a un segundo tubo para darle más estabilidad.

soporte-movil-6

Materiales

  • 1 cartón de rollo de papel higiénico vacío

  • Lápiz para marcar

  • Tijera o cúter (con cuidado, ya que el cartón puede ser resbaladizo)

  • Regla, si se quiere mayor precisión

  • Opcional: pintura, cinta adhesiva de colores, telas o stickers para decorar

Procedimiento

  1. Marcar el rollo: con un lápiz, hacé dos marcas paralelas en el cartón, a unos 1 cm de cada borde y en la mitad de su altura.

  2. Cortar las hendiduras: con la tijera o el cúter, realizá los cortes siguiendo las marcas. Estas ranuras serán el soporte del celular.

  3. Probar el ajuste: colocá el teléfono en las hendiduras para verificar que quede estable. Si se tambalea, corregí el corte hasta lograr el encastre adecuado.

  4. Colocar el celular: apoyalo en el soporte y asegurate de que no se mueva.

  5. Personalizar: si querés darle un toque más resistente o estético, podés pintar el cartón, forrarlo con cinta de colores o incluso con tela.

Un truco adicional: para mejorar la firmeza, podés pegar el rollo sobre una base de cartón más grande o usar dos tubos juntos. De esta manera, el soporte aguanta más peso y se vuelve más duradero.

