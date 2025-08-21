Si tenés el cartón del rollo de papel higiénico, no lo tires: podés hacer un soporte para celular Con un simple cartón de rollo de papel higiénico podés armar un soporte para celular firme, práctico y hasta personalizable en pocos minutos. Por







Con un rollo de cartón de papel y creatividad, podes tener un soporte único para tu celular.

El cartón del rollo de papel higiénico suele terminar en la basura sin que pensemos demasiado en él. Sin embargo, con un poco de ingenio puede transformarse en algo mucho más útil de lo que imaginamos: un soporte para celular.

En tiempos donde los celulares son parte de nuestra rutina, tener un soporte a mano puede ser clave: ya sea para ver un video mientras cocinamos, seguir una receta sin ensuciarnos las manos o hacer una videollamada sin tener que sostener el aparato. Y lo mejor de todo es que no hace falta gastar dinero ni buscar accesorios sofisticados.

Con un tubo de cartón, unas tijeras y un par de minutos de dedicación, se puede armar un soporte casero que cumple perfectamente su función. Es económico, rápido y hasta personalizable, ideal para quienes disfrutan de los pequeños trucos de reciclaje que hacen más práctica la vida cotidiana.

soporte-rollo-celular Cómo hacer un soporte para celular con el cartón del rollo de papel higiénico El método es sencillo pero requiere algo de prolijidad para que el teléfono quede bien firme. La clave está en los cortes: si son demasiado grandes, el celular se caerá; si son muy pequeños, directamente no entrará.

El procedimiento consiste en marcar dos hendiduras en el cartón, a la misma altura y enfrentadas entre sí. Allí se apoyará la base del celular. Una vez hechos los cortes, se prueba el ajuste y, si es necesario, se corrige con la tijera o el cúter hasta que el teléfono encaje de manera segura.