Ataque "therian" en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una joven en Jesús María

Ataque "therian" en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una adolescente en Jesús María

El hecho ocurrió en una plaza céntrica de la ciudad del norte provincial. La víctima tiene 14 años y sufrió una lesión en el tobillo. El agresor participaba de un encuentro de esta subcultura urbana.

Una adolescente de 14 años resultó herida tras ser mordida en la pierna por un joven que se autopercibe animal, en un episodio que generó conmoción en Jesús María, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Según la denuncia realizada por la madre de la víctima, el ataque se produjo en una plaza céntrica, donde se desarrollaba una reunión de personas que integran la comunidad “therian”. En ese contexto, el joven se acercó a la menor y, sin mediar palabra, la mordió en el tobillo.

La agresión le provocó una herida visible en la pierna. Testigos señalaron que el atacante se encontraba en lo que dentro de esa subcultura se denomina “shift”, un estado en el que afirman experimentar una conexión psicológica y sensorial más intensa con el animal con el que se identifican.

El caso fue denunciado y generó preocupación entre vecinos y familias que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

Qué son y qué creen los “therian”

El movimiento “therian” forma parte de una subcultura cuyos integrantes sostienen que su identidad trasciende lo humano y se vincula, en un plano espiritual o psicológico, con determinados animales como perros, gatos, lobos o zorros. Algunos utilizan máscaras, colas u otros accesorios y, en ciertos encuentros, imitan conductas atribuidas a esos animales, incluso desplazándose en cuatro extremidades.

Desde el punto de vista psicológico, especialistas advierten que la identificación simbólica con animales no constituye por sí misma un trastorno. Sin embargo, remarcan que cualquier conducta que implique riesgo físico propio o hacia terceros, pérdida de control de los impulsos o dificultad para distinguir normas sociales básicas requiere evaluación profesional.

Cultura therian: qué es el estado de shift

Dentro de la subcultura therian, el término “shift” se usa para describir una experiencia subjetiva en la que la persona siente que su mente, emociones o percepciones se acercan a las del animal con el que dice identificarse.

No es un concepto científico ni médico, sino una definición creada dentro de esa comunidad. Según quienes se identifican como therian, puede manifestarse de distintas formas:

  • Shift mental: dicen experimentar pensamientos, impulsos o reacciones que asocian con el animal con el que se identifican.

  • Shift sensorial: refieren percibir cambios en los sentidos, como sentirse más alertas o sensibles al entorno.

  • Shift conductual: implica adoptar comportamientos que vinculan con ese animal, como posturas corporales, movimientos o sonidos.

  • Shift “fantasma” o phantom shift: describen la sensación de tener partes del cuerpo que no están físicamente presentes, como cola, orejas o garras.

