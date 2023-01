Venden polémica réplica del conjunto que usó Messi en Año Nuevo y estallaron las redes

Lionel Messi fue noticia por su particular look en Año Nuevo , el cual generó furor entre sus seguidores. A menos de una semana que se volviera viral, un emprendedor elaboró una polémica réplica de la camisa y el pantalón que se vende en Facebook a poco más de $1.000.

El hallazgo lo detectó un usuario de Twitter, que no dudó en escribir: “Acá el que no hace plata es porque no quiere”. Lo que se veía allí era el conjunto usado por Messi, aunque con una tela que supondría ser más económica.