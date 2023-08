¿Vago o bago: cómo se escribe correctamente?

Cuál es la multa que podés pagar por no ceder el paso a los peatones en las esquinas

Uno de los casos que genera incertidumbre es la diferencia entre el uso de “vago” y “bago”. A simple vista, podrían parecer vocablos similares, pero en realidad presentan significados y usos completamente distintos.

Generalmente, estos interrogantes se pueden aclarar aplicando la regla ortográfica correspondiente, con el significado de las palabras y llevando un buen hábito de lectura.

mujer escribiendo

Cómo se escribe: vago o bago

Tanto “vago” como “bago” son formas correctas en español, aunque el uso más frecuente es vago. Ambas se encuentran registradas en el Diccionario de la Real Academia Española.

Primeramente, es importante definir el término “vago”, que es un adjetivo o sustantivo, y dentro de sus múltiples acepciones se encuentra la de describir a una persona perezosa o que carece de motivación para realizar actividades productivas.

Por ejemplo: “Matías es un vago, siempre está tirado en el sillón sin hacer nada”. En este caso, el término “vago” se refiere a una característica de la personalidad de Matías, indicando que es una persona perezosa.

Otro uso común es para referirse a algo impreciso o indefinido. Por ejemplo, si alguien pregunta la hora y no hay un reloj a mano, se puede responder: “No sé exactamente, creo que son las nueve en punto, pero no lo tengo claro, es solo una vaga idea”. En este caso, el término se utiliza para indicar que la idea que tenemos de la hora no es precisa o concreta.

mano escribiendo

Por otro lado, tenemos el vocablo “bago”, su uso es incorrecto para referirse al adjetivo definido anteriormente, pero tiene otra utilización según el diccionario.

Según el significado de “bago”, es un sustantivo masculino, que se emplea en la región de León como sinónimo de pago de tierras. También forma parte de la conjugación del verbo bagar en la primera persona singular, presente del modo indicativo. Este verbo se refiere a cuando el árbol de lino echa baga y semilla.