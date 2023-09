Vacuna contra el dengue: quiénes podrán recibirla y cuándo llega al país

Cómo completar el formulario para que no te aumenten la cuota de la prepaga

La formulación creada por el laboratorio japonés Takeda cuenta con dos dosis, las cuales las cuales deben aplicarse por semana con un intervalo de tres meses y podrán recibirlas personas desde los 4 años con o sin antecedentes de dengue. Además, protege a la ciudadanía de la infección de cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue.

Dengue vacuna .png

Sin embargo, la inyección está contraindicada para embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Aquellas personas que sean inmunosuprimidos tampoco podrán recibir la vacuna.

Fuentes del gobierno informaron a Infobae que no se está comprando las vacunas porque "la vacuna contra el dengue no es una vacuna incluida en el calendario (nacional de vacunación)". No obstante las autoridades sanitarias deben definir si se incorpora para su aplicación gratuita a grupos de riesgo. Pero en principio voceros del laboratorio indicaron que los vacunatorios privados tendrán a disposición el inoculante en noviembre próximo.

Con relación a los efectos adversos, los más frecuentes, aunque esporádicos, fueron dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general y debilidad. En casos muy infrecuentes se puede presentar fiebre. Todos estos efectos fueron pasajeros, según los estudios, y remitieron sin inconvenientes.

El estudio clínico TIDES en el que participaron cerca de 20 mil personas que habitaban zonas de la enfermedad, demostró que dos dosis de la vacuna redujo un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% el dengue sintomático.