Turistas varados por la nieve en Catamarca: así fue el rescate de más de 100 personas

Luego de que 120 turistas sean rescatados tras estar varados por un fuerte temporal de nieve en Catamarca, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, dio detalles del operativo de rescate en el que participaron personal de Vialidad, Gendarmería Nacional y agentes privados, que tiene proyectos mineros activos cerca del punto turístico Balcón del Pissis, donde el contingente se había trasladado para una excursión y fueron sorprendidos por los fuertes vientos.
La intempestiva aparición del viento blanco y hielo acumulado en el lugar ocasionó que más de 30 camionetas que estaban distribuidas en distintos sectores del camino de alta montaña terminen varadas y los contingentes tuvieran que ser rescatados.
"La cantidad de nieve que se movió por el viento fue muy grande. Pudimos trabajar con Vialidad Provincial y Gendarmería. Todavía tenemos más de 30 turistas que vamos a bajarlos entre hoy y mañana. Ya están en un lugar seguro", señaló el mandatario en una entrevista con La Mañana por C5N.
En este marco, remarcó que "hay que estar muy atento a los ciudadanos en los que significa el cambio climático. Lo que sucede es que los 100 milímetros que caían en dos horas ahora caen en 30 minutos".
"La provincia está preparada, trabajamos con Gendarmería y las empresas privadas. Como estamos en un proceso de mucha inversión en minería hay muchas cías que entraron a trabajar y darle ayuda a los turistas. La verdad que todo bien", agregó Jalil.
Para luego completar que "hace algunos días estábamos hablando con una empresa minera y vialidad hacer un nuevo camino en el lugar. Son todas evaluaciones que se están haciendo. A Catamarca viene mucha gente y hay que estar atento a todo".
El Balcón del Pissis se encuentra ubicado a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, y es uno de los principales atractivos turísticos de Catamarca, con un amplio mirador que da a la Cordillera de los Andes. Durante el invierno suele cerrarse de forma preventiva debido a las nevadas, que en este año terminó afectando al contingente turísticos.