Tarifazos en el Partido de La Costa: vecinos de Mar del Tuyú salieron a la calle golpeados por facturas millonarias

Un grupo autoconvocado protesta ante los incrementos en las boletas de energía eléctrica, que en muchos casos alcanzaron el 700% en una zona sin red de agua corriente ni gas natural.

Vecinos autoconvocados de Mar del Tuyú protagonizan una masiva concentración en la intersección de la calle 79 y la Ruta 11, en el acceso a la ciudad, para visibilizar la desesperante situación que atraviesan los habitantes de la zona ante incrementos en las facturas de energía eléctrica, que en muchos casos alcanzaron el 700% .

La jornada expuso un panorama crítico donde jubilados, trabajadores y familias vulnerables aseguran verse obligados a elegir entre pagar los servicios básicos o cubrir sus necesidades elementales de alimentación y salud .

Entre las denuncias expresadas durante la protesta, los vecinos expusieron ejemplos del desmedido salto en los montos a abonar de un bimestre a otro. "Pasé de $76 mil a $250 mil. Soy jubilada con la mínima. O pago la luz o como, y tampoco puedo comprarme los remedios. Tengo que decidir a ver qué es lo que hago" , relató una jubilada afectada a la cronista de C5N Jimena Paternoster .

El impacto se extiende a diversos sectores socioeconómicos de la comunidad costera. "Yo cobro $400 mil por mes, quiero que escuchen. La primera boleta, $60 mil. La siguiente, $160 mil. Y ahora $1,5 millón. ¿Dónde estamos viviendo? Y tengo lo mismo, no cambié nada. ¿Cómo lo pago yo?" , sostuvo con indignación otra manifestante.

En la misma línea, un vecino expuso que recibió una factura de $1.278.753: "Superó mi sueldo" . El hombre remarcó que mantiene exactamente los mismos hábitos que el año anterior: "El año pasado en esta época pagaba $250 mil. Estoy pagando tres veces más".

La falta de energía y el peligro de quedarse sin agua

Un punto neurálgico del reclamo radica en las particularidades de la infraestructura local: en la mayor parte de la zona no hay red de agua corriente ni gas natural, por lo que las familias dependen exclusivamente de la electricidad para accionar bombeadores de agua y termotanques.

Frente a la imposibilidad de pago, la respuesta de la distribuidora EDEA generó un repudio generalizado. "Nosotros nos quedamos sin energía, nos quedamos sin agua. La respuesta que me dieron a mí personalmente directivos fue que para la empresa no es problema el agua, porque tenemos otra manera de tener agua. ¿Sabés cuál fue la respuesta en el año 2026 que estamos? Que compremos una bomba manual. Esa fue la respuesta que se me dio a mí en EDEA. Es una vergüenza", cuestionó una vecina.

La energía como un recurso básico fue un eje recurrente durante la manifestación. "La energía es un derecho humano. El agua es un derecho humano. ¿De qué estamos hablando? Son derechos humanos que nos están sacando", protestó otra de las presentes.

Críticas a las políticas nacionales, medidores y la inacción local

Los manifestantes señalaron como causa principal de este escenario a las medidas del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, apuntando a la quita de subsidios y la desregulación tarifaria instaurada desde 2023. "En 2023, el gobierno nacional de Milei desreguló la posibilidad de controlar las tarifas, haciéndole caso a las empresas que decían que no estaban ganando, lo que es mentira. Las empresas siempre ganan", afirmó una vecina, y advirtió sobre la crudeza de la situación en las zonas más vulnerables: "Tenemos gente de los barrios más pobres a la que le vinieron facturas de $1.000.000, $1.700.000 en una casita de cartón con techo de plástico. ¿Cómo se puede permitir esto?".

Asimismo, los manifestantes criticaron con dureza la conducta del Estado y el sector privado. "Esto es un estado sádico. Lo único que ganan plata son las empresas y aumentaron la luz y el gas en todo más de 400% cuando los salarios de todos no aumentaron, están planchados. Los salarios van por escalera y las empresas privadas de luz, gas y empresas celulares van por ascensor", consideró un vecino.

También se pusieron en duda los nuevos aparatos instalados por la empresa. "El aumento del consumo está en el medidor que nos pusieron, que pueden manipular a gusto y piacere", denunció otro participante de la marcha. Respecto a la posibilidad de suspender cortes por 15 días o refinanciar la deuda en cuotas, rechazó la propuesta al advertir que "te juntan el plan de pago con la boleta, vos ya directamente no vas a poder pagar, y como vos firmaste un plan, te la cortan legal".

Finalmente, apuntaron a la ausencia de contención y presencia institucional en el reclamo. "¿Vos lo viste al intendente, algún concejal acá? Nadie. No está nunca el intendente", reclamó un vecino en el lugar.

Acciones legales en marcha contra los tarifazos en Mar del Tuyú

Ante la falta de respuestas oficiales, un equipo jurídico comenzó a articular presentaciones legales de manera gratuita para frenar las interrupciones del servicio y proteger a las familias golpeadas por los aumentos.

"Hoy nos encontramos con familias que no tienen luz, nos encontramos con familias que están dentro de los grupos vulnerables, donde tenemos personas discapacitadas que están sin luz, y eso no lo vamos a permitir", explicó el abogado Pablo López, a cargo de la representación técnica de la asamblea.

Respecto a las medidas a tomar, el letrado remarcó la exigencia hacia el poder ejecutivo local: "Vamos a exigirle a la máxima autoridad, que es el intendente municipal, a ver si va a poner a disposición su gabinete y acompañar la marcha que hoy estamos haciendo los vecinos". Además, anticipó la estrategia judicial que llevarán adelante: "Ya en nuestro estudio jurídico todo nuestro equipo técnico está trabajando en todas las presentaciones que vamos a hacer a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Vamos a ir a golpear las puertas en donde haya que golpearlas".