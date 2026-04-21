Uno de los curas más cercanos a Francisco valoró su papado: "Se fue convocando a la esperanza"

Guillermo Karcher, exresponsable de ceremonial del Vaticano, evocó la dimensión humana del pontífice, su estilo libre y su legado para el mundo.

El recuerdo de uno de los curas más cercanos a Francisco a un año de su muerte: "Se fue convocando a la esperanza"

A un año de la muerte del papa Francisco , una de las voces más cercanas a su entorno íntimo volvió a poner en palabras lo que significó su figura dentro y fuera del Vaticano. Monseñor Guillermo Karcher , histórico encargado de ceremonial y protocolo de la Santa Sede, recordó al pontífice argentino con emoción y trazó un perfil que combina humanidad, liderazgo y legado.

En declaraciones a C5N , Karcher evocó aquel primer momento en el balcón de la Plaza San Pedro, cuando acompañó a Francisco en su presentación al mundo. “Se me viene al recuerdo el Francisco no solamente que sonrió en ese primer momento cuando nos asomamos al balcón, sino también el del último período, que había convocado al Jubileo de la Esperanza” , expresó.

Para el monseñor, esa convocatoria sintetiza el mensaje final del Papa: “Él se va de este mundo convocando a la esperanza, así que no puede ser otro el mensaje que tiene que salir hoy, en medio de las lágrimas, pero también mirando hacia el cielo, esperando que nos mire y nos acaricie desde allí”.

Karcher, que lo acompañó durante todo su pontificado, fue contundente al definir su personalidad: “Era el ser humano más humano que he conocido. Se puso frente a la humanidad con toda su humanidad”. En ese sentido, destacó que, si bien cumplía con el protocolo formal del Vaticano, nunca dejó de imprimir su sello personal: “Era libre en su estilo”.

El exfuncionario también se refirió al presente de la Iglesia bajo el mando del papa León XIV. Según sostuvo, existe una continuidad clara con el legado de Francisco: “El papa León está en continuidad con todo lo que dejó Francisco, que es mucho. Hay mucho por trabajar”.

En otro tramo de la entrevista, Karcher subrayó el rol del pontífice argentino en la escena internacional, especialmente en tiempos de conflicto. “Él se ponía en primera persona ante los conflictos internacionales. Había en él una experiencia y un bagaje que había cultivado en Argentina, que tiene que ver con el diálogo interreligioso”, explicó.

Y agregó que ese “laboratorio argentino” fue trasladado al Vaticano y luego al mundo, en busca de consensos y acuerdos, lo que definió como “un gran valor en la geopolítica”.

Finalmente, el monseñor reconoció la ausencia que dejó Francisco, pero también la energía que impulsa su recuerdo: “Se lo extraña mucho. Pero eso es motivación para poner toda la energía para servir a la Iglesia y la Santa Sede”.

Karcher anticipó además que el Papa será recordado con múltiples homenajes: “Es un papa muy querido. Habrá muchas expresiones de cariño”.