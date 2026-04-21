21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El papa Francisco sigue vivo en Flores: el enorme mural que celebra su vínculo con el barrio

La pintura hiperrealista de varios metros cuadrados, obra del reconocido artista Martín Ron, homenajea a Jorge Bergoglio con escenas con las que se cruzaba en su vida cotidiana antes de ser ungido sumo pontífice.

Por
Martín Ron pintó un destacado mural del papa Francisco en Alberdi y Carabobo

Martín Ron pintó un destacado mural del papa Francisco en Alberdi y Carabobo, en Flores.

C5N

A un año de su muerte, el papa Francisco sigue vivo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se multiplican los homenajes. Pero todo se magnifica en su pago chico, el mítico barrio de Flores: allí, uno de los porteños más famosos del mundo fue inmortalizado por un enorme mural que recorre su vínculo con el vecindario y celebra su trayectoria.

Francisco y León XIV, con estilos opuestos.
Te puede interesar:

¿Continuidad o ruptura? Las similitudes y diferencias del papa León XIV con Francisco

El ensanche de la avenida Alberdi en 2016 implicó la demolición de propiedades sobre su vereda norte. Esto provocó que, en la esquina con Carabobo, lo que era la medianera entre una antigua casa y un edificio más moderno se convirtiera en un enorme lienzo listo para ser llenado con arte. Durante muchos años ostentó un diseño floral, pero en septiembre de 2025 todo cambió.

Martín Ron, el reconocido muralista de fama internacional por el tamaño y realismo de sus obras, firmó una impresionante pintura hiperrealista con Jorge Bergoglio en primer plano, y motivos barriales que van apareciendo por detrás.

El vínculo del artista con el Papa y Flores no es nuevo: por un lado, ya había presentado una obra en los laterales del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, en Bonorino y Directorio, donde un pequeño Jorge asistió al jardín de infantes y tomó la primera comunión. Por otro, es responsable del mural más grande del mundo dedicado a Francisco, de casi 50 metros de altura, en un edificio ubicado en la esquina de 14 y 54, en La Plata.

El mural hiperrealista del papa Francisco en Flores

El mural de Ron, de forma irregular debido a la naturaleza de la medianera, presenta al Papa en primer plano, con una sonrisa cálida y saludando con su mano derecha, ataviado con una sotana negra y el tradicional alzacuellos, el atuendo sencillo y humilde que siempre lo caracterizó.

Detrás, puede verse una escena cotidiana de Plaza Flores: una escultura de ese espacio verde, la tradicional basílica, la estación de subte y la estación de tren. Una persona con la camiseta de San Lorenzo, el club de los amores de Francisco, completa el panorama.

mural papa Francisco Flores Martín Ron Alberdi Carabobo Ciudad de Buenos Aires
El mural hiperrealista del papa Francisco en Alberdi y Carabobo, en Flores.

El mural hiperrealista del papa Francisco en Alberdi y Carabobo, en Flores.

Quién es Martín Ron, el artista que pintó el mural hiperrealista del papa Francisco en Flores

Martín Ron nació hace 45 años en Caseros. Es una de las figuras más reconocidas del movimiento del arte urbano, donde se destaca por su enfoque hiperrealista, que logra que sus murales impresionen como fotografías gigantes.

Su arte ha dejado huella en ciudades como Londres, Miami, Bristol, Tenerife, Bremen y otras tantas alrededor del mundo. En Argentina, además de sus obras en Buenos Aires y La Plata, pintó un retrato monumental de Manuel Belgrano en Rosario, frente al Monumento a la Bandera.

En 2022, presentó el mural de Diego Armando Maradona más grande del mundo en el barrio porteño de Constitución, y en 2024 retrató a Lionel Messi en un edificio de 35 metros en la avenida 9 de Julio, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Martín Ron muralista
Martín Ron firmó obras en múltiples partes del mundo.

Martín Ron firmó obras en múltiples partes del mundo.

En todos los casos, los protagonistas levantan el brazo, aunque en el caso de Francisco el gesto alude a la paz y al encuentro, en lugar del triunfo deportivo.

Junto a otros artistas desde 2011 llevó adelante una serie de murales a gran escala en homenaje a los iconos de la cultura popular. Las figuras homenajeadas fueron Carlos Tevez (que se encuentra en su barrio natal Ejército de los Andes), Maradona, Isabel Sarli y el cantante La Mona Jiménez.

Participó en a la celebración de los "Cien años del Subterráneo" pintando una formación completa de la Línea A. La obra reunió a los 100 personajes referentes de la historia Argentina; Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Carlos Tevez, Juan Manuel Fangio y Luis Alberto Spinetta retratos con colores fuertes y el uso de la cuadrícula.

Mural homenaje Diego Armando Maradona Constitución San Juan
El destacado mural de Diego Armando Maradona en Constitución, también obra de Martín Ron.

El destacado mural de Diego Armando Maradona en Constitución, también obra de Martín Ron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa Francisco llamaba siempre a las ocho de la noche a la Franja de Gaza. 

El recuerdo del papa Francisco desde la Franja de Gaza: "Nos pedía que protegiéramos a los niños"

El papa Francisco, de Buenos Aires al mundo.

La Buenos Aires de Francisco: los lugares donde Jorge Bergoglio se formó para convertirse en Papa

Así es Todos, todos, todos, el documental que estrenó el Vaticano en homenaje al papa Francisco
play

Así es "Todos, todos, todos", el documental que estrenó el Vaticano en homenaje al papa Francisco

A un año de la muerte de Francisco, León XIV lo recordó con un mensaje en X: Su legado sigue vivo

A un año de la muerte de Francisco, el mensaje de León XIV: "Su legado sigue vivo"

play

Operativo por el show del padre Guilherme en Plaza de Mayo: qué calles estarán cortadas

El Cura DJ brindará una misa electrónica masiva. 

Quién es el padre Guilherme, el sacerdote que dio un show gratuito en homenaje a Francisco

Rating Cero

Luis Brandoni falleció a los 86 años. 

El último adiós de Luis Brandoni: qué otros artistas fueron sepultados en el Cementerio de la Chacarita

Guerra de divas dentro de la casa de Gran Hermano. 
play

Fuerte cruce entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano: "Cerrá el..."

Cher, la Diosa del Pop tiene 79 años y está de novia con un hombre 40 años menor. 

La inesperada revelación de Cher: descubrió que es abuela de una adolescente de 15 años

La música une a la gente, expresó Madonna en Coachella 2026. 

Le robaron la ropa a Madonna en Coachella y ofrece una recompensa millonaria

Susana Giménez y Luis Brandoni.

La emotiva despedida de Susana Giménez a Luis Brandoni: "Hemos perdido un irrepetible"

play

Francella fue al velatorio de Brandoni y lamentó su muerte: "Era el actor que más me gustaba"

últimas noticias

Javier Milei se reunión con Benjamin Netanyahu. 

Milei cierra su gira en Israel con la participación en actos por el Día de la Independencia

Hace 11 minutos
Francisco y León XIV, con estilos opuestos.

¿Continuidad o ruptura? Las similitudes y diferencias del papa León XIV con Francisco

Hace 12 minutos
El papa Francisco llamaba siempre a las ocho de la noche a la Franja de Gaza. 

El recuerdo del papa Francisco desde la Franja de Gaza: "Nos pedía que protegiéramos a los niños"

Hace 22 minutos
play

Caso Nora Dalmasso: comienza el jury contra los tres fiscales

Hace 24 minutos
El debate del segundo juicio de la muerte de Maradona se reanudará este martes 21 desde las 10 

Juicio por la muerte de Maradona: declara Gianinna, luego de su trunca presentación la semana pasada

Hace 49 minutos