El papa Francisco sigue vivo en Flores: el enorme mural que celebra su vínculo con el barrio

La pintura hiperrealista de varios metros cuadrados, obra del reconocido artista Martín Ron, homenajea a Jorge Bergoglio con escenas con las que se cruzaba en su vida cotidiana antes de ser ungido sumo pontífice.

A un año de su muerte, el papa Francisco sigue vivo en la Ciudad de Buenos Aires , donde se multiplican los homenajes. Pero todo se magnifica en su pago chico, el mítico barrio de Flores : allí, uno de los porteños más famosos del mundo fue inmortalizado por un enorme mural que recorre su vínculo con el vecindario y celebra su trayectoria .

El ensanche de la avenida Alberdi en 2016 implicó la demolición de propiedades sobre su vereda norte . Esto provocó que, en la esquina con Carabobo , lo que era la medianera entre una antigua casa y un edificio más moderno se convirtiera en un enorme lienzo listo para ser llenado con arte. Durante muchos años ostentó un diseño floral, pero en septiembre de 2025 todo cambió.

Martín Ron , el reconocido muralista de fama internacional por el tamaño y realismo de sus obras, firmó una impresionante pintura hiperrealista con Jorge Bergoglio en primer plano, y motivos barriales que van apareciendo por detrás.

El vínculo del artista con el Papa y Flores no es nuevo : por un lado, ya había presentado una obra en los laterales del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, en Bonorino y Directorio , donde un pequeño Jorge asistió al jardín de infantes y tomó la primera comunión. Por otro, es responsable del mural más grande del mundo dedicado a Francisco , de casi 50 metros de altura, en un edificio ubicado en la esquina de 14 y 54, en La Plata .

El mural de Ron, de forma irregular debido a la naturaleza de la medianera, presenta al Papa en primer plano, con una sonrisa cálida y saludando con su mano derecha , ataviado con una sotana negra y el tradicional alzacuellos, el atuendo sencillo y humilde que siempre lo caracterizó.

Detrás, puede verse una escena cotidiana de Plaza Flores: una escultura de ese espacio verde, la tradicional basílica, la estación de subte y la estación de tren. Una persona con la camiseta de San Lorenzo, el club de los amores de Francisco, completa el panorama.

mural papa Francisco Flores Martín Ron Alberdi Carabobo Ciudad de Buenos Aires El mural hiperrealista del papa Francisco en Alberdi y Carabobo, en Flores. Flores de Papel

Quién es Martín Ron, el artista que pintó el mural hiperrealista del papa Francisco en Flores

Martín Ron nació hace 45 años en Caseros. Es una de las figuras más reconocidas del movimiento del arte urbano, donde se destaca por su enfoque hiperrealista, que logra que sus murales impresionen como fotografías gigantes.

Su arte ha dejado huella en ciudades como Londres, Miami, Bristol, Tenerife, Bremen y otras tantas alrededor del mundo. En Argentina, además de sus obras en Buenos Aires y La Plata, pintó un retrato monumental de Manuel Belgrano en Rosario, frente al Monumento a la Bandera.

En 2022, presentó el mural de Diego Armando Maradona más grande del mundo en el barrio porteño de Constitución, y en 2024 retrató a Lionel Messi en un edificio de 35 metros en la avenida 9 de Julio, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Martín Ron muralista Martín Ron firmó obras en múltiples partes del mundo. Laura Castellvi

En todos los casos, los protagonistas levantan el brazo, aunque en el caso de Francisco el gesto alude a la paz y al encuentro, en lugar del triunfo deportivo.

Junto a otros artistas desde 2011 llevó adelante una serie de murales a gran escala en homenaje a los iconos de la cultura popular. Las figuras homenajeadas fueron Carlos Tevez (que se encuentra en su barrio natal Ejército de los Andes), Maradona, Isabel Sarli y el cantante La Mona Jiménez.

Participó en a la celebración de los "Cien años del Subterráneo" pintando una formación completa de la Línea A. La obra reunió a los 100 personajes referentes de la historia Argentina; Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Carlos Tevez, Juan Manuel Fangio y Luis Alberto Spinetta retratos con colores fuertes y el uso de la cuadrícula.