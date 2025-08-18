Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Las celebridades despliegan su faceta más romántica en destinos europeos y exóticos. Ocho parejas marcan tendencia en este verano 2025.

El verano europeo de este año no solo está marcado por la presencia d e parejas famosas que se convierten en tendencia en redes sociales y en los medios internacionales. Entre viajes exóticos, escapadas románticas y muestras públicas de afecto, distintos dúos del espectáculo y la música se están quedando con todas las miradas.

Los meses de calor suelen asociarse con la desconexión, el disfrute y el tiempo libre, un contexto perfecto para que los vínculos afectivos salgan a la luz. Y este año, varias celebridades dejaron ver su faceta más íntima, compartiendo instantes de complicidad que rápidamente se viralizaron. Desde artistas de renombre hasta influencers en ascenso, el amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Entre las relaciones que más repercusión tuvieron destaca la de Aitana Ocaña y el creador de contenido Plex (Daniel Alonso). La cantante y el youtuber encendieron rumores luego de haber aparecido juntos en un video en Japón, pero terminaron confirmando su romance con escapadas románticas a destinos como Bali.

Otra de las parejas más comentadas es la de Rosalía y el actor alemán Emilio Sakraya . Aunque no publicaron fotos juntos en sus perfiles, fueron vistos viajando a Marrakech, ciudad que la catalana mostró en un carrusel de imágenes donde se intuía la presencia de su pareja. Un detalle artístico también confirmó el vínculo, ya que Sakraya compartió en su cuenta una obra de arte callejero con el rostro de la cantante.

Melyssa Pinto y Mario Casas también generan titulares. La influencer y el reconocido actor compartieron momentos tanto en eventos públicos como en viajes internacionales, siendo El Salvador su último destino en común. Si bien no publican fotos juntos, los paisajes idénticos en sus redes hablan por sí solos.

El mundo del cine y la música se cruza también con Ana Mena y Óscar Casas. La pareja nació tras la filmación de Ídolos y, con el tiempo, pasó de la discreción a la exposición abierta en redes sociales, donde comparten cada vez más momentos personales.

Melyssa Pinto y Mario Casas Hola

Entre las nuevas historias destaca Lola Lolita, quien tras una ruptura volvió a ilusionarse junto al piloto de Moto2 Alonso López. Aunque aún no oficializan públicamente el noviazgo, las imágenes de sus viajes y apariciones conjuntas reflejan un comienzo prometedor.

En el plano internacional, sorprendió la relación entre la cantante Gracie Abrams y el actor Paul Mescal. Los rumores crecieron durante meses hasta que una publicación en Instagram de la artista, tomada en el festival Glastonbury, confirmó la unión entre ambos.

Por último, Dua Lipa y Callum Turner consolidan su romance iniciado a principios de año. La cantante británica y el actor londinense dejaron en claro su compromiso, siendo su celebración más reciente el cumpleaños de la intérprete, donde compartieron fotos juntos ante millones de seguidores.