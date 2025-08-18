Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata Una nueva producción argentina que está siendo furor a pocos días de ser estrenada en la gran N roja, con un elenco de artistas muy destacados.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, han sido millones los usuarios y suscriptores que se adhirieron en los últimos meses.

Ahora, llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz. Aquí conoceremos una nueva faceta de la artista latinoamericana. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un tráiler para que no te la pierdas este mes de agosto 2025.

Sinopsis de En el barro, la serie argentina que es lo más visto de Netflix Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas. Spin-off de 'El marginal'.

Tráiler de En el barro

Reparto de En el barro
Valentina Zenere como Marina

Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Ana Rujas

Erika De Sautu Riestra

Carolina Ramírez

Lorena Vega como La Zurda

Rita Cortese como Cecilia Moranzón

Camila Peralta

becerra