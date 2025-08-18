Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, han sido millones los usuarios y suscriptores que se adhirieron en los últimos meses.
Ahora, llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz. Aquí conoceremos una nueva faceta de la artista latinoamericana. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un tráiler para que no te la pierdas este mes de agosto 2025.
Sinopsis de En el barro, la serie argentina que es lo más visto de Netflix
Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas. Spin-off de 'El marginal'.
Tráiler de En el barro
Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de En el barro
- Valentina Zenere como Marina
- Ana Garibaldi como Gladys Guerra
- Ana Rujas
- Erika De Sautu Riestra
- Carolina Ramírez
- Lorena Vega como La Zurda
- Rita Cortese como Cecilia Moranzón
- Camila Peralta