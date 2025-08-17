17 de agosto de 2025 Inicio
Le quisieron robar la moto a un policía en José C. Paz y se desató un tiroteo: el efectivo mató a un delincuente

Un agente de la Policía de la Ciudad circulaba con su vehículo cuando fue abordado por dos asaltantes armados. Tras un breve forcejeo, se inició el intercambio de disparos, que terminó con uno de los ladrones fallecido y otro herido.

El agente de la Policía de la Ciudad se defendió con su arma reglamentaria ante el intento de robo.

Un policía que había sido abordado por dos delincuentes armados para robarle su moto en la localidad bonaerense de José C. Paz se defendió con su pistola reglamentaria y, en un tiroteo, mató a uno de ellos, mientras que el otro resultó herido.

Se trata de un agente de la Policía de la Ciudad, quien circulaba en su vehículo cuando los dos asaltantes, a bordo de una Honda Tornado 250, también robada, lo amenazaron con un arma para sustraerle su moto.

El hombre extrajo su arma reglamentaria, que inicialmente se trabó, por lo que comenzó un forcejeo para evitar el robo. Uno de los ladrones disparó, y fue ahí que el policía pudo responder y se inició un tiroteo.

El saldo de la balacera fue un delincuente muerto y otro con heridas en sus piernas y la mano.

