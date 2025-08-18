Sergio "Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

El conductor Sergio "Tronco" Figliuolo se refirió a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y advirtió que "es un momento muy importante para meterse, embarrarse y apoyar". Además, expuso que se contactó con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, previo a que se oficialice su postulación.
En el programa que conduce en Neura Media, Figliuolo destacó su candidatura y afirmó que se dispondrá para ocupar una banca en el Congreso, en caso de ser electo: "Es un momento muy importante para meterse, embarrarse y apoyar. Creo que voy a entrar. Para bien y para mal, la mejor forma de romper es de adentro. Me voy a preparar y formar. No es joda esto. Hoy alguien me imprimió el reglamento del Congreso".
En tanto, expuso su entusiasmo de cara a los comicios: "Creo que le podemos ganar al kirchnerismo en la Provincia y que habrá una linda diferencia. Le tengo muchísima fe a la Primera y Quinta sección, para mí vamos a sacar un lindo número. Estoy en la calle y en La Matanza hay un pozo que tiene 35 años y te come y la inseguridad ni lo tengo que decir. Los que viven ahí ya lo saben. Les molesta que digan que la Provincia es un baño de sangre porque lo es".
Candidatos La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires
Figliuolo integra la lista de candidatos de La Libertad Avanza.
X (@LLAenPBA)
También reveló los contactos que mantuvo con Adorni y Karina Milei y señaló que debió guardar silencio. "El viernes a la noche me contactó Adorni y me hizo unas preguntas raras. Yo con él hablo cada tanto de videojuegos, tengo una relación linda y nos conseguimos cosas que queríamos de chicos. Luego, hablé con Karina Milei. No tenía idea de que me iban a llamar, no sabía nada. El sábado al mediodía fui a firmar y no podía decir nada a nadie", marcó.
"Mis papás, mi hermana y mis sobrinos se enteraron por la cuenta oficial. Mis papás no entendían nada, pensaban que era joda. Me llamó mucha gente que está en política pero que no está con La Libertad Avanza y me felicitó. Eso está bueno. Hubo periodistas que me tiraron buena onda", agregó Figliuolo en esta línea.
En esta línea, el conductor sostuvo su respaldo hacia Milei: "Apoyo absolutamente las ideas del Presidente y le agradezco mucho la confianza a Karina y a Javier y le mando un abrazo grande a Adorni, que es un fenómeno".
La lista de La Libertad Avanza a diputados por Buenos Aires
El cierre de listas en La Libertad Avanza favoreció al armado de la secretaria de la presidencia, Karina Milie, y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que fue clave en el cierre de listas provincial. Como cabeza de lista, estará el diputado José Luis Espert y lo acompañará Karen Reichardt, mientras el tercer lugar le quedó al PRO con Diego Santilli.
Una de las sorpresa en la lista, es el nombre de Sergio Daniel Figliuolo, conocido como Tronco y que es productor del programa de Alejandro Fantino; quien ocupará el puesto 11 de la lista de diputados.
La lista se completa con: Gladys Noemi Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda. Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.
“Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso”, aseguró la cuenta en X del oficialismo para presentar la lista completa de candidatos.
La lista competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Espert busca renovar su banca, mientras que el oficialismo confía en robustecer su fuerza en la Cámara baja.