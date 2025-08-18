Sergio "Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse" El conductor integra la lista libertaria de postulantes a diputados de cara a octubre y advirtió que "la mejor forma de romper es de adentro". Además, expuso que se comunicó con Manuel Adorni y Karina Milei. Por







Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza. Captura de YouTube de Neura Media

El conductor Sergio "Tronco" Figliuolo se refirió a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y advirtió que "es un momento muy importante para meterse, embarrarse y apoyar". Además, expuso que se contactó con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, previo a que se oficialice su postulación.

En el programa que conduce en Neura Media, Figliuolo destacó su candidatura y afirmó que se dispondrá para ocupar una banca en el Congreso, en caso de ser electo: "Es un momento muy importante para meterse, embarrarse y apoyar. Creo que voy a entrar. Para bien y para mal, la mejor forma de romper es de adentro. Me voy a preparar y formar. No es joda esto. Hoy alguien me imprimió el reglamento del Congreso".

En tanto, expuso su entusiasmo de cara a los comicios: "Creo que le podemos ganar al kirchnerismo en la Provincia y que habrá una linda diferencia. Le tengo muchísima fe a la Primera y Quinta sección, para mí vamos a sacar un lindo número. Estoy en la calle y en La Matanza hay un pozo que tiene 35 años y te come y la inseguridad ni lo tengo que decir. Los que viven ahí ya lo saben. Les molesta que digan que la Provincia es un baño de sangre porque lo es".

Candidatos La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires Figliuolo integra la lista de candidatos de La Libertad Avanza. X (@LLAenPBA) También reveló los contactos que mantuvo con Adorni y Karina Milei y señaló que debió guardar silencio. "El viernes a la noche me contactó Adorni y me hizo unas preguntas raras. Yo con él hablo cada tanto de videojuegos, tengo una relación linda y nos conseguimos cosas que queríamos de chicos. Luego, hablé con Karina Milei. No tenía idea de que me iban a llamar, no sabía nada. El sábado al mediodía fui a firmar y no podía decir nada a nadie", marcó.

"Mis papás, mi hermana y mis sobrinos se enteraron por la cuenta oficial. Mis papás no entendían nada, pensaban que era joda. Me llamó mucha gente que está en política pero que no está con La Libertad Avanza y me felicitó. Eso está bueno. Hubo periodistas que me tiraron buena onda", agregó Figliuolo en esta línea.