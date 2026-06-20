21 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3.893 del viernes 19 de junio de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.

Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.

Redes Sociales

Este viernes 19 de junio de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: tres ganadores se llevaron casi $7 millones cada uno

Loto Plus: resultados del viernes 19 de junio de 2026

NÚMERO PLUS: 08

Loto Tradicional del viernes 19 de junio de 2026

Los números ganadores fueron: 05-15-16-17-34-39

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.347.149.655.-

5 aciertos: 4 Ganadores. Premio: $3.280.558.-

4 aciertos: 165 Ganadores. Premio: $ 15.906.-

Loto Match del viernes 19 de junio de 2026

Los números ganadores fueron: 05-16-23-25-26-36

6 aciertos: Vacante. Premio: $215.050.281.-

5 aciertos: 3 Ganadores. Premio: $4.374.077.-

4 aciertos: 296 Ganadores. Premio: $8.866.-

Loto Desquite del viernes 19 de junio de 2026

Los números seleccionados fueron: 02-03-09-12-44-45

6 aciertos: Vacante. Premio: $589.786.437.-

Loto Sale o Sale del viernes 19 de junio de 2026

Los números ganadores fueron: 06-24-27-33-35-38

5 aciertos: 7 Ganadores. Premio: $ 4.828.527.-

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 24 de junio a las 22. POZO ESTIMADO: $9.515.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertas, multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 17 de junio de 2026.

Loto Plus: ganadores del Sale o Sale se llevaron más de $7 millones cada uno

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de junio de 2026.

Quini 6: ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $7 millones cada uno

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.382 del domingo 14 de junio de 2026

Modificaciones en la VTV.

Así es la nueva forma para hacer la VTV: ¿qué sucede con los precios?

Así se ve la cápsula con cesio-137 que busca la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Robo de sustancia radiactiva: para qué se usa el Cesio-137 y cuáles son los riesgos para la salud

El emotivo homenaje en fotos.

Las imágenes del último adiós a Taty Almeida en Plaza de Mayo

Rating Cero

play

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

¡Cómo se les nota el amor!

El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

Los compañeros de Lionel no se tomaron la fake a la ligera.

Se filtró la reacción de la Selección argentina tras el escándalo de Messi con Luzu

El músico aprovechó su accidente para dejar un mensaje de superación y resiliencia.

Carlos Baute sufrió un grave accidente en Madrid: "La vida te pone a prueba"

Terrible denuncia contra Gran Hermano.

Una ex Gran Hermano destrozó al formato y a Santiago del Moro: "Estafan a la gente"

María Becerra y su novio, el músico J Rei. 

La confesión de María Becerra sobre su intimidad con J Rei: "Somos muy gauchitos"

últimas noticias

play

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.

Loto Plus: cuatro apostadores se llevaron más de $3 millones cada uno

Hace 1 hora
¡Cómo se les nota el amor!

El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

Hace 2 horas
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, quien está procesada por distintos delitos.

Revés para Pedro Sánchez: su esposa irá a juicio por presunta corrupción

Hace 2 horas
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos antagonistas en busca de la presidencia de Colombia.

Colombia elige: balotaje entre la continuidad de Petro y el giro hacia la "mano dura"

Hace 2 horas