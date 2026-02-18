AGIP envía nuevas patentes con topes de aumentos: qué tengo que hacer si ya pagué el impuesto en CABA

La Ciudad emitió la nueva serie de boletas con vencimientos al 27 de febrero, sin distinción por terminación de dominio ni modalidad. Cuáles son los pasos a seguir para los contribuyentes que abonaron el monto anterior.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dio de baja todas las boletas del impuesto automotor 2026 que ya habían sido emitidas y avanzó con una reliquidación general del tributo, luego de detectar errores en los importes cobrados.

La medida alcanza a la totalidad de los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires y contempla la reimpresión completa de las liquidaciones después de que los vecinos recibieran boletas con montos muy por encima de lo previsto.

Desde el organismo recaudador, por su parte, explicaron que el inconveniente se originó en inconsistencias en la valuación fiscal utilizada para calcular el impuesto automotor.

En ese marco, AGIP aclaró que quienes ya pagaron las boletas no tendrán que realizar ningún trámite adicional : los pagos efectuados serán reconocidos automáticamente al momento de la reliquidación.

Así las cosas, desde el ente recaudador explicaron que si del nuevo cálculo surge que el contribuyente pagó un importe superior al tope de aumento establecido, la diferencia quedará registrada como saldo a favor.

En el caso de quienes abonen por cuotas, el excedente se descontará automáticamente de los vencimientos siguientes. Para quienes hayan optado por el pago anual anticipado, el saldo podrá imputarse a futuros períodos o solicitarse su devolución, de acuerdo con los mecanismos vigentes.

Desde el organismo porteño aseguraron que todo el proceso se realizará de manera automática, sin necesidad de gestiones presenciales ni online por parte de los contribuyentes.

De la misma manera AGIP confirmó que quedan sin efecto todas las boletas correspondientes a la primera emisión del impuesto automotor 2026. La anulación incluye la cuota 1, las cuotas 2 y 3, y el pago anual anticipado. Estas liquidaciones no deben abonarse, aun cuando hayan estado disponibles en la web del organismo o en plataformas de homebanking, y tampoco se efectuarán débitos automáticos.

Las nuevas boletas, ya reliquidadas, ya están disponibles en el sitio web de AGIP, mientras que en los sistemas de homebanking podrán visualizarse desde el 20.

AGIP: cómo funcionan los topes al aumento

La reliquidación se realizará aplicando un tope máximo de aumento del 31,8%, equivalente a la inflación registrada en la Ciudad durante 2025. Según explicó AGIP, este límite se aplicará independientemente de la valuación fiscal del vehículo, con el objetivo de evitar subas superiores a ese porcentaje.

Para formalizar el cambio, el Gobierno porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que será tratado en marzo. No obstante, el organismo recaudador avanzará con la corrección sin esperar el debate legislativo.