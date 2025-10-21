Una mujer resultó herida después de volcar con su auto frente al Jardín Japonés La persona de 48 años fue trasladada al Hospital Fernández por presentar diferentes politraumatismos. Por







El auto volcó después de impactar contra otro coche que había frenado de golpe, sobre la avenida Figueroa Alcorta. Noticias Argentinas

Una mujer de 48 años resultó herida este martes por el choque y vuelco de su auto frente al Jardín Japonés del barrio porteño de Palermo. Fue trasladada al Hospital Fernández por presentar diferentes traumatismos debido al impacto.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando un auto Peugeot 208 que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta frenó de golpe y fue impactado de atrás por el coche de la mujer de 48 años, un Volkswagen Up, que terminó volcando.

La mujer logró salir por sus propios medios del auto que terminó dado vuelta frente al Jardín Japonés. Al lugar de los hechos asistió personal del SAME, quien trasladó a la conductora del Volkswagen Up al Hospital Fernández por diferentes politraumatismos que sufrió en el impacto y vuelvo de su coche.