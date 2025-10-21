21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Una mujer resultó herida después de volcar con su auto frente al Jardín Japonés

La persona de 48 años fue trasladada al Hospital Fernández por presentar diferentes politraumatismos.

Por
El auto volcó después de impactar contra otro coche que había frenado de golpe

El auto volcó después de impactar contra otro coche que había frenado de golpe, sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Noticias Argentinas

Una mujer de 48 años resultó herida este martes por el choque y vuelco de su auto frente al Jardín Japonés del barrio porteño de Palermo. Fue trasladada al Hospital Fernández por presentar diferentes traumatismos debido al impacto.

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.
Te puede interesar:

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando un auto Peugeot 208 que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta frenó de golpe y fue impactado de atrás por el coche de la mujer de 48 años, un Volkswagen Up, que terminó volcando.

La mujer logró salir por sus propios medios del auto que terminó dado vuelta frente al Jardín Japonés. Al lugar de los hechos asistió personal del SAME, quien trasladó a la conductora del Volkswagen Up al Hospital Fernández por diferentes politraumatismos que sufrió en el impacto y vuelvo de su coche.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C, ya que estuvieron encargados de ordenar el tránsito que quedó cortado hasta que una grúa pudo retirar el auto volcado.

Noticias relacionadas

El partido entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero culminó en una tensa situación.

Video: un policía desenfundó su arma en medio de un partido de fútbol amateur

La hermana de la argentina desaparecida en España cree que la joven fue secuestrada para trata de personas

La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

play

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Los festejos infantiles estimulan la creatividad y fortalecen la confianza.

Por qué hay personas que odian festejar su cumpleaños, según una psicóloga

La niña está internada en el Hospital Garrahan.

Explosión de un experimento en Pergamino: la niña operada en el Garrahan salió de terapia intensiva

Rating Cero

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

últimas noticias

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Hace 39 minutos
Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Hace 41 minutos
Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

Hace 44 minutos
Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Hace 48 minutos
play
El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Hace 49 minutos