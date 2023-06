Un inglés visitó Argentina y propuso un curioso trueque: cuál fue el que sorprendió a todos

Al proponer un inusual trueque cultural, mencionó algunas de las cosas que le gustaría tener en su país y una de ellas llamó la atención.

El video del inglés que visitó Argentina y quiere hacer un intercambio de culturas

El turista mencionó al mate, infusión emblemática de Argentina. Aunque dijo que no le agrada demasiado su sabor, lo cautivó la tradición de compartirlo en grupo y en cualquier momento. También habló de las empanadas, comida típica que no se encuentra en su país. Sobre ellas se mostró fascinado por la variedad y el sabor, y consideró que debería haber opciones similares en Inglaterra. Otra cosa que nombró que tiene que ver con all gastronomía fue el chimichurri.

Respecto al fútbol, destacó la Copa del Mundo, y manifestó la necesidad de que Inglaterra cuente con un equipo capaz de ganarla, como lo hizo Argentina recientemente.

Pero lo que más sorprendió a todos, fue alguien que nombró en primer lugar de la lista, que no tiene que ver ni con deportes ni con gastronomía, sino que se trata de una reconocida cantante argentina: Tini Stoessel. El intercambio que propueso fue el siguiente: “Nosotros les ofrecemos a Harry Styles, por ejemplo, y ustedes nos dan a Tini”.

El video causó gran repercusión en las redes sociales, y sumó múltiples comentarios tanto de argentinos como de personas de otras partes del mundo. Los seguidores de Jake compartieron sus opiniones sobre las tradiciones argentinas y apoyaron su propuesta de intercambio cultural.

Entre lo que escribieron los usuarios se puede leer: “Mi hija te entrega a Tini a cambio de Harry”, “Tini no se negocia”, “Yo quiero una liga de fútbol como la inglesa”, “Me cae muy bien este inglés” y “El mate se empieza tomando dulce para los principiantes”.