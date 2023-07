Una jueza fue destituida por amenazar de muerte a un albañil al que le debía plata

En el audio, a Buyatti se la escucha enojada porque el albañil habló de la situación en medios de comunicación donde había manifestado su intención de encadenarse en la casa de la jueza hasta que le pagara la deuda.

Con esas pruebas, el hombre presentó una denuncia que fue tratada por la justicia que en los últimos días decidió apartar a Bayatti de su cargo. Uno de los miembros del jurado de Enjuiciamiento, Diego Zalazar, dijo en sus fundamentos que “la escucha del diálogo permite notar una persona locuaz, segura de sus expresiones, en la que, además, avanza en la descalificación de la persona con la que mantenía la conversación telefónica”.

“La magistrada acusada no desconoció en los audios ofrecidos como prueba ni su voz ni su autoría. Más allá de que con posterioridad Buyatti haya manifestado que se sintió intimidada por los anuncios de Acosta, en el sentido de que irían a manifestarse en su domicilio, lo cierto es que del tenor de la conversación grabada no se advierte ni se infiere en modo alguno que al momento de entablar el diálogo haya sufrido algún amedrentamiento”.

De esta forma, los argumentos de la resolución judicial que removió a la ahora exjueza fueron acompañados por todos los integrantes del Jurado, con lo cual Buyatti fue destituida por unanimidad.

La conversación entre la jueza y el albañil

C5N tuvo acceso a las conversaciones que sirvieron de prueba para destituir a la jueza por abuso de la autoridad y amenazas de muerte.

Jueza: Che tapecito fijate que mierda es todo eso, papelito picado o qué.

Albañil - Esos son los trabajos que él no venía pagando y nos venía quedando la colita.

Jueza - Aja, la colita. La colita te voy... Ajá. Bueno la colita ahora te la voy a...

Albañil - No, no me amenace porque yo no le hago nada doña.

Jueza - Me nombraste en un medio público.

Albañil -Pero yo a favor de usted, porque su esposo me dijo que yo le iba a quemar su casa, nada que ver.

Jueza - No es mi esposo. Ya te dije, o querés que te haga la diferencia. No, no te puedo hacer la diferencia porque sos burro papi. Disculpame.

Albañil - Bueno, pero si él toda la vida me dijo que era su esposo doña. Vamos a la casa de mi señora, decía siempre...

Jueza - No puedo discutir con un burro. ¿Por qué voy a discutir con un burro? Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Conmigo atenete a las consecuencias.

Albañil - Si, pero yo no lo hice nada malo a usted doña.

Jueza - Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias.

Albañil - ¿Pero qué me puede hacer doña si yo no le hice nada?

Jueza - Yo te mando hasta después de año nuevo, hasta después de la feria, en cana.

Albañil - Pero si yo no le hice nada.

Jueza - ¿No me hiciste nada? Me nombraste papito. Me nombraste. Anoche me vinieron a molestar a las 10 de la noche los canas porque vos te ibas a venir a encadenar. Entonces te venís y yo te encajo un tiro en el medio de la frente. ¿Escuchaste?

Albañil - No me hable así si yo no le falto el respeto.

Jueza - ¿No me faltaste el respeto? Nombraste mi nombre en un medio público. A una jueza.

Albañil - No pero si yo no le hago nada a usted, queremos nuestra platita nomás. Miseria que nos paguen nada más.

Jueza - Bueno, anda a laburar papi. Laburar. Planeros de mierda. Planeros de mierda.

Albañil - Pero yo laburé doña, con su esposo.

Jueza - Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda, me seguís mandando estos audios yo los agarro como prueba. Tengo todo firmado. Vos me seguís molestando te mando a la cana.