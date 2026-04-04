5 de abril de 2026 Inicio
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Video: basura espacial se desintegró en el cielo de la Patagonia

Una impresionante estela luminosa surcó los cielos de Argentina durante la madrugada del sábado. Habitantes de Bariloche, Bahía Blanca y Viedma se sorprendieron al descubrir los restos del cohete chino Chang Zheng 4B.

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Los videos de la estela luminosa se viralizaron en redes. 

Los videos de la estela luminosa se viralizaron en redes. 

Un impresionante fenómeno poco usual se pudo observar sobre el cielo del norte de la Patagonia: restos del cohete chino Chang Zheng 4B se desintegraron al tocar la atmósfera dejando una estela luminosa que se vio desde distintos puntos.

La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.
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En redes sociales se viralizaron varios videos donde se puede observar una estela luminosa que avanzó por el cielo nocturno de Argentina durante la madrugada del sábado 4 de abril.

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Según informó el sitio Frontera Espacial en su cuenta de X se trató de una "reentrada en Argentina, con reportes principalmente en los alrededores de Bahía Blanca". Ante esta situación explicaron que "nuestras estimaciones apuntan a la destrucción de la etapa de cohete chino Chang Zheng 4B, lanzado en diciembre de 2025 (ID 67301)".

En redes varias personas registraron este episodio único, desde Bahía Blanca, pasando por Río Negro hasta en Puerto Madryn.

Desde Satélites Argentina, también confirmaron que se trata del cohete chino y compartieron un mapa donde se pudo ver el recorrido que hizo el objeto hasta su reentrada.

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