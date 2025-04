Una joven se hizo más de 30 cirugías para transformarse en una "gata humana"

"Para mí, las modificaciones corporales son naturales y las amputaciones también son una necesidad. No hay nada que considere demasiado o que me cueste sanar. Mi cuerpo logra todo lo que quiero hacer", aseguró la modelo y artista de circo en una entrevista con What's The Jam.

Aydin se hizo sus primeros piercings a los 11 años y, apenas cuatro años después, se bifurcó la lengua. Recientemente se sometió a otras cirugías extremas: se tatuó los globos oculares y se removió la nariz. La influencer aseguró que está "en contra de la belleza natural" y se considera la "reina del horror corporal".

Aydin Mod, la "gata humana" Instagram @aydinmod

"Decidí que parecerme a un gato callejero zombi me queda mejor, porque me siento un poco muerta por dentro", bromeó. "Rara vez le presto atención a los comentarios, tanto positivos como negativos. Creo que son solo opiniones irrelevantes dictadas por la ignorancia y los gustos personales. La única persona a la que tengo que complacer soy yo", concluyó.

Las cirugías que se hizo la joven

Chiara Dell'Abate, conocida en redes sociales como Aydin Mod, se realizó más de 30 cirugías para modificar su apariencia corporal y transformarse en una "gata humana zombi". Algunas de las intervenciones fueron: