Un joven contó cómo recorrió Italia sin dinero y se hizo viral.

El músico empezó en la estación de tren de Milán, donde se encontró con su primer obstáculo: el costo del billete al centro de la ciudad, que ascendía a 13 euros. Sin embargo, su talento musical le permitió reunir 9 euros, 4 libras esterlinas y 5 dólares estadounidenses, que cambió por un total de 15 euros.

Con este dinero, pudo comprar su ticket y dirigirse al corazón de Milán. Tal como publicó en sus redes, su llegada a la Piazza della Scala marcó el inicio de su verdadera prueba de supervivencia. Allí se enfrentó a la incertidumbre del permiso para tocar su guitarra en público. A pesar de las dudas, decidió arriesgarse y, para su sorpresa, logró recaudar 72 euros.

Este inesperado éxito le permitió encontrar un lugar para pasar la noche por 26 euros y disfrutar de una cena auténtica italiana. Según lo relatado por el protagonista su experiencia no solo le permitió sobrevivir, sino también disfrutar de la cultura local.

Embed - Blake Robert en Instagram: "Day 1 in Italy — #milan #milano #italy #streetperformer #travel — Disclaimer: this video is for entertainment purposes only"