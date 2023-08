Una joven de Misiones quedó entre las 10 mejores estudiantes del mundo

Actualmente cursa el quinto año en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, una escuela técnica de Posadas, Misiones. El lunes fue convocada a una reunión de clases y no se esperaba la sorpresa: alumnos, docentes, padres y madres la esperaron con un gran cartel que anunciaa la noticia de que era finalista.

“Todavía no terminé de reaccionar y de caer en todo lo que esto significa”, expresó a Infobae y aseguró que aún no tiene definido a qué se dedicará cuando finalice el colegio. “Lo estoy analizando, me gustan muchísimas cosas. Podría ser Arquitectura o Ingeniería, que están relacionadas con la orientación de mi escuela: Maestro Mayor de Obras”.

Las ediciones previas también contaron con presencia de otros argentinos: Nicolás Monzón, de Quilmes, quedó entre los 10 finalistas en 2022. Además, Axel Córdoba (de Tucumán), Maximiliano Sánchez (de Salta) y Lisandro Acuña (de Ciudad de Buenos Aires).