Una joven contó por qué volvió desde España a Argentina y sus consejos fueron virales

Muchos jóvenes que deciden viajar al exterior para encarar nuevos proyectos suelen compartir datos curiosos, situaciones divertidas o información útil de los países que visitan, pero no siempre todo es color de rosa. En los últimos días una joven subió una publicación contando que volvió desde España a Argentina, contó su razón y sus consejos fueron virales .

El video obtuvo más de 55 mil reproducciones, más de mil "me gusta" y cientos de comentarios de otros usuarios, que en muchos casos coincidían con la joven argentina.

Qué contó la joven de Argentina sobre su decisión de volver desde España

La joven argentina contó que aunque pudieron obtener la estabilidad, seguridad y "todo lo que uno se va buscando afuera", hubo un motivo principal por el que tomaron la decisión de volver desde España: "Extrañábamos un montón", confesó.

No obstante destacó un aspecto positivo de residir en Europa, que es la posibilidad de conocer distintos países que son de fácil acceso y con un transporte rápido. “He visitado Italia, Inglaterra y prácticamente todo el sur de España”, narró la tiktoker.

A pesar de estos beneficios, finalmente decidieron que lo mejor era regresar a Argentina, "al menos por ahora". Y precisó que necesitan estar en su tierra natal, por una cuestión de "salud mental" y enfatizó: "Extrañábamos mucho". A su vez, la tiktoker sostuvo, en relación a la salud, que "siempre es mucho mejor teniendo el soporte y el apoyo de la familia y de los amigos”.

Por otra parte, Agustina dijo que actualmente están tratando de acostumbrarse al horario y buscando trabajo. “Es como todo de nuevo pero es distinto, porque uno se fue, volvió y tiene otras prioridades”, acotó.

Los consejos de la joven para quienes se encuentran en Europa

Al final del video, la joven le advirtió a los que se están por ir: “Es hermosa la experiencia, pero bueno, también hay muchos, muchos, muchos momentos que son muy duros”. “No me puedo quejar. Pero bueno, en el sentido de mi corazón está en Argentina y necesita estar en Argentina”, concluyó.

Entre los comentarios que recibió, algunos sostenían: “No podría acostumbrarme a volver a vivir en Argentina, me encanta pero en España soy feliz”. Por otro lado otros coincidían con la joven: "Yo también me estoy volviendo a Argentina después de un año, todas las experiencias son distintas pero no está mal volver”.