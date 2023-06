Una argentina contó como son los baños en los boliches de España y se volvió viral

En los últimos días, subió un video a TikTok, donde se identifica como @conifach, y empezó a enumerar distintas cuestiones muy llamativas respecto no solo a los baños, sino también a otras costumbres españolas. Su publicación tuvo 32 mil reproducciones y más de 1.100 "me gusta", y mientras agunos usuarios comentarios que tenía "una visión cerrada" sobre el país, otros le dieron la razón.

El relato de la argentina sobre los baños en los boliches de España

En primer lugar, la joven argentina contó que en los boliches no permiten fumar adentro, y puntualmente sobre los baños indicó que "hay máquinas expendedoras de vaporizadores". Asimismo, dijo que son unisex. "Hombres y mujeres van al mismo baño".

Otra cuestión que le pareció llamativa tiene que ver con el horario de atención de algunos locales. "Entre las 14 y las 16 cierra todo... si te olvidaste de fotocopiar algo y lo necesitás para las 15, fuiste”, comentó. También indicó que hay muchísimas farmacias y escribanías. Y sobre los consumos, destacó el hecho de que "se toma mucha leche de avena".

Por otra parte, se refirió al tránsito, y explicó que en las sendas peatonales donde no hay semáforos el peatón siempre tiene prioridad. “Yo vengo de la Argentina donde no les importa y te arrollan sin problemas”, señaló. No obstante, dijo que “acá usás el celular en la calle pero la gente lo está mirando mientras camina y te chocan, no les importa que vos estés ahí”.

Por último, dio un dato sobre la apariencia de los oficiales de la ley: “Los policías de Madrid están muy lindos”, comentó entre risas.