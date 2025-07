Una joven contó cómo su novio le fue infiel con una chica conocida: "Era de mi grupo"

"Esto pasó en 2022, yo estaba de novia hace tres años. Y bueno, pasó lo que pasó" , comienza relatando la joven, que luego explicó el contexto. Tanto ella como su novio viajaban por separado en febrero a Mar del Plata, y solo coincidían un día. Ella, por su parte, compartía departamento con siete amigas, y notó un comportamiento raro en una de ellas: "Si yo me ponía un outfit el lunes, ella el martes me decía: "¿Me puedo poner lo que te pusiste ayer?" A mi no me molestaba, me parecía un halago, pero ella no quería ser como yo, quería ser yo" .

Todo iba bien en el viaje, pero su novio comenzó a tener actitudes tóxicas durante el viaje. Fue ahí que la única noche en que coincidieron ambos grupos se juntaron a hacer una fiesta, y ella notó una tensión entre su novio y la chica que describió antes. "Ojo de loca no se equivoca", fueron las palabras premonitorias de Milagros quien, ante la negación de su pareja, siguió creyendo que algo raro sucedía. De hecho, la tercera en discordia se quedó en una casa con familia en Mar del Plata, mientras que el resto de las chicas se volvieron, y la protagonista del relato se fue a un viaje con familia a México.

Más adelante en el tiempo, hicieron juntos un viaje a México, pero ella se sentía rara: "Él estaba demasiado cariñoso, y yo no quería nada con él. En ese viaje no lo estaba sintiendo". Allí fue que ella le dijo que no quería seguir con él, aunque no sabía la peor parte.

"Yo vuelvo de este viaje y mis amigas me mandan por el grupo: "Che Mili, te tenemos que contar algo, ¿querés que vayamos a tu casa? Yo ya sabía lo que se venía", confesó. Entonces se enteró que su novio le había sido infiel con la chica de la que había desconfiado.

Incluso sus amigas le advirtieron al chico que, si él no contaba nada, ellas lo harían. Efectivamente, no lo hizo, pero luego de negarlo unos días, finalmente aceptó que era verdad. "Ay amiga, ese sexto sentido lo desarrollaste a full. Es increíble", "Como le dió para ir al viaje a México que locura" y "Con lo hermosa que sos no puedo creer lo que contas" fueron algunos de los comentarios más destacados en apoyo a la joven.

