Una joven colombiana se volvió viral tras revelar qué palabra de Argentina la descolocó.

La joven publicó el video, que superó las 400 mil reproducciones y superó los 25 mil "likes", en su cuenta personal de TikTok @maria_jose_guzman y narró: “A veces siento que acá no me están hablando en español sino que en otro idioma”, y siguió: “Estaba hablando con la señora de la tienda para ver que tipo de pasta quería llevar. Ella me pregunta ‘¿Estas son para frizar?’”, la joven no comprendía lo que le estaba diciendo la empleada del negocio. “¿Qué es esa palabra?”.