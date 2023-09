Una joven argentina hizo un video explicando que no tiene tiempo para trabajar en Miami y provocó todo tipo de respuestas

Se trata de Valentina Idiart, que emigró a Estados Unidos y comparte contenido en su cuenta de TikTok. La joven fue el centro de las críticas al confesar que no estudia ni trabaja, razón por la cual los usuarios de la red social la tildaron de "mantenida". No obstante, la argentina respondió a los comentarios alegando que su rutina diaria no le permitía tomar más compromisos y generó otras reacciones inesperadas.

“Es que simplemente no puedo, no tengo tiempo”, expresó en el video. “La gente me dice que por qué no trabajo o por qué no estudio y la verdad es que no puedo”.

El video viral de la joven argentina en Miami que contó que no tenía tiempo para trabajar y su argumento fue viral

En el video viral, la joven argentina detalló su rutina diaria en Miami: “Yo me levanto, salgo a caminar. Primero me tomo unos mates y tardo un montón en tomarme unos mates, porque el mate no es como un café que lo tomás y salís. Después salgo a caminar y si el día está como hoy, que hacen 32°C, me tiro a la pileta y si no espero un poco más al mediodía. Después tengo que ir al gimnasio y ya cuando vuelvo tengo que comprar para hacer la comida y ver qué voy a cocinar”.

A pesar de que los motivos que brindó sonaron poco serios para algunos, otros consideraron que hablaba desde el humor y la defendieron, celebrando su honestidad y su enfoque en el disfrute.

Su video generó un debate sobre los diferentes estilos de vida y las presiones sociales. “Quizás no puede trabajar hasta que le salgan los papeles”, “Bueno reina, la que puede, puede. Es así”, “Ídola, no hay que estresarse, está bien” y “Pero, ¿quiénes son estos para venirte a cuestionar lo que hacés con tu vida?”, son algunos de los comentarios que recibió de los usuarios que la apoyaron.