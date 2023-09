Una argentina contó cuánto gastó en un día de vacaciones en Miami y la revelación fue viral

El resultado de la suma de sus gastos sorprendió a los usuarios de la red social china, que dejaron sus comentarios al pie de la publicación, dando distintas opiniones al respecto.

El video viral de la argentina que reveló cuánto gastó en Miami durante un día de vacaciones

En el video viral, la argentina comenzó contando que lo primero que compró en el día fue un jugo de apio por 11 dólares, seguido de una ensalada que costó 28 dólares. El estacionamiento donde dejó el auto por la mañana sumó otros USD 8 a su cuenta. Por la tarde, durante una visita al centro comercial, tomó un café de USD 6 y realizó compras de ropa por USD 140. Para finalizar su jornada, cenó con amigas, lo que le costó 32 dólares más.

En total, la influencer gastó 225 dólares, equivalente a unos 164.000 pesos argentinos. “Sumé compras que no suelo hacer. En pesos todo parece una locura”, aclaró Toia en la descripción del video, aclarando que los gastos de ese día no forman parte de su rutina de compras habitual.

El video tuvo más de 130 mil reproducciones en TikTok y superó los 7 mil likes. “Ocho mil pesos un jugo”, “¿Cómo $20k una ensalada? Me fundí jajaja”, “El que convierte no se divierte”, “En Argentina te cobran 15.000 una cena con bebida y postre para dos y te escrachan en las redes sociales con el ticket”, “El parking del auto salió más barato que un jugo verde jaja”, “La que puede puede”, “Acá por lo que vale el jugo me hago unas milanesas de carne con puré, limón y coca”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.