Cuál es la historia de Canadá en los Mundiales y cómo llegó a ser anfitrión en 2026

Canadá jugará el tercer Mundial en su historia y el segundo de manera consecutiva. Es un país sin tradición futbolística cuyos deportes nacionales son el hockey sobre hielo y el lacrosse. En lo que va del siglo el fútbol empezó a ganar popularidad y hoy por hoy cuenta con una Selección competitiva. En 1986 accedió por primera vez a esta competición y ahora ratifica su crecimiento con la clasificación en 2022 y en 2026 , aunque esta vez por ser anfitrión.

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La primera participación fue en México 1986 , tras ganar el Campeonato de Concacaf de 1985. Integró el Grupo C junto a Francia , Hungría y la Unión Soviética . El debut fue una derrota 1-0 frente a Francia, seguida por un 2-0 ante Hungría y un 2-0 ante la Unión Soviética. Canadá quedó eliminada en primera ronda con 0 puntos y sin convertir goles . Aun así, la clasificación fue considerada un logro histórico para el fútbol canadiense, ya que significó el estreno absoluto del país en el máximo torneo internacional.

En Qatar 2022 , la Selección de Canadá regresó a un Mundial después de 36 años , impulsada por una destacada campaña en las eliminatorias de la Concacaf. Compartió el Grupo F con Bélgica , Croacia y Marruecos . En el debut cayó 1-0 ante Bélgica pese a generar varias ocasiones y fallar un penal. Luego perdió 4-1 frente a Croacia en un partido recordado por el gol tempranero de Alphonso Davies , el primero de Canadá en la historia de los Mundiales. Ya eliminada, cerró su participación con una derrota 2-1 ante Marruecos.

Tras sus participaciones en México 1986 y Qatar 2022, Canadá acumula seis partidos mundialistas y todavía no logró sumar unidades . Esa cifra la convierte, junto con El Salvador, en la selección con más encuentros disputados en la Copa del Mundo sin haber conseguido un solo punto. A este Mundial llega con un equipo más consolidado y pinta como candidato a pasar la fase de grupos.

La historia de Canadá en los mundiales y su relación con el 2026

Canadá será uno de los anfitriones del Mundial 2026 gracias a la candidatura conjunta que presentó junto a Estados Unidos y México, conocida como "United 2026" y aprobada por la FIFA en 2018. La elección tuvo que ver, en gran medida, con la necesidad de contar con la infraestructura y la capacidad organizativa necesarias para albergar una Copa del Mundo histórica, que tendrá un total de 48 selecciones y 104 partidos.

El país cuenta con una importante experiencia como anfitrión de torneos organizados por la FIFA durante el siglo XXI. En 2002 recibió el Mundial Femenino Sub-19, la primera edición de una competencia juvenil femenina organizada por la entidad. Cinco años más tarde fue sede del Mundial Sub-20 masculino de 2007, en donde la Selección Argentina se consagró campeona. En 2014 volvió a albergar un certamen internacional con el Mundial Femenino Sub-20 y, apenas un año después, organizó la Copa Mundial Femenina de 2015.

Argentina Canadá Canadá vs. Argentina en semifinales de la Copa América 2024. CONMEBOL

La Selección Canadiense atraviesa un gran momento futbolístico. En los últimos años compitió de muy buena manera en los certámenes continentales, destacándose su participación en la Copa América 2024, donde llegó a semifinales y le hizo un gran partido a la Albiceleste, que a la postre fue campeona. Entre sus filas cuenta con jugadores de primer nivel europeo, como Alphonso Davies, defensor del Bayern Munich, Tajon Buchanan, volante del Villarreal y Jonathan David, delantero de la Juventus.