Una joven argentina contó que le rechazaron la visa por un extraño motivo

TikTok Reto Viral

Ella no estaba nada nerviosa, pero cuando comenzó la entrevista algunas preguntas la inquietaron. “Me preguntaron si iba a ir sola a Orlando. Ahí ya empezamos mal porque yo en ningún momento dije que iba a ir a Orlando”, explicó. De hecho, en el formulario había indicado Miami como destino.

La joven había llenado ese formulario en enero, y cuando hubo que actualizarlo lo hizo la gestora, por lo que ella sospecha que le preguntaron eso para confundirla. “Me preguntó si vivía sola, le dije que sí. Me preguntó si había terminado la universidad, yo le dije que no. Me preguntó por qué no había terminado de estudiar y yo le dije: ‘porque conocí el mundo digital y me metí de lleno a trabajar en eso’”, continuó con el relato.

Luego de aclarar que su ocupación era venta de productos digitales, llegó la pregunta que más la descolocó: “Me dijo que era monotributista, que ahí ya para mí estaba desaprobada porque nunca pensé que me iban a hacer esa pregunta. Yo le dije que sí, obviamente. Cuando le digo la categoría, me dice, ‘Ah, o sea, que vos facturás tanto.’ Yo le dije que sí”.

-Visa Estados Unidos

Ella vendía por fuera de Argentina a otros países, incluyendo Estados Unidos. "Me desaprobó", expresó de forma contundente la chica, al revelar que la oficial encontró inconsistencias en su declaración de ingresos mensuales por $5 millones.

“Busqué por todos lados videos de personas que habían hecho la entrevista. A nadie le preguntaron esto. Te lo digo por si estás por ir a la entrevista y quieres saber todo, estas son preguntas que pueden hacerte”, advirtió tras hacer una investigación sobre el tema. Sin embargo, no se desanimó y hasta ya tiene nuevos planes: "Voy a ir a Europa".

El video de la joven argentina a la que le rechazaron la visa