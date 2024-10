Una empleada histórica del apart hotel que se derrumbó en Villa Gesell: "No ver nada es un horror"

Liliana trabajó durante 26 años en el establecimiento y es una de las personas que más conoce el lugar. "Sé que se había vendido, pero nada más porque ya no pertenecía", detalló.

Liliana, conocida por todos como 'Lele', trabajó durante 26 años en el establecimiento y es una de las personas que más conoce el lugar. " Llegué acá en el 99 . Vine a una entrevista, me recibió su mamá, me preguntaron que sabía hacer y dije que cocinar y limpiar", recordó la mujer en diálogo con C5N .

En sus primeros años como empleada fue la encargada del desayuno, tarea encomendada por la dueña del hotel, Rosa, dueña del hotel que sería una de las personas que se encuentran bajo los escombros y continúa siendo buscada por el equipo de rescate.

"Me llamó Rosa al desayunador y me dijo Liliana: 'Vos vas a servir el desayuno'. Estuve muchos años sirviendo el desayuno. Un día me dijo: 'Pasás a la recepción, vos vas a poder'", relató y expresó su agradecimiento por las oportunidades brindadas por la propietaria. "Ella tenía su habitación en el primer piso", especificó.

Aunque aclaró que "hace un año que no trabajo más" explicó que "tenía contacto con ellos", en referencia a los responsables del hotel. "Sé que se había vendido, pero nada más porque ya no pertenecía", indicó en relación a las reformas que se estaban realizando en el edificio y que desencadenaron el trágico derrumbe.

Respecto a los trabajadores que llevaban adelante las reformas del apart hotel, aseguró que no los conocía pero supo que no eran de Villa Gesell.

"Me enteré a las 2 de la mañana porque me llamó una excompañera. Vine a las 4 y sigo acá", contó sobre el momento en que supo del derrumbe. "No ver nada es un horror", lamentó sobre el edificio del que solo quedan escombros.

El intendente de Villa Gesell confirmó que el edificio tenía permiso para obra "solo en la parte de adelante"

En medio de la conmoción que sacudió a todo Villa Gesell tras el derrumbe del Apart Hotel Dubronik, el intendente Gustavo Barrera dio precisiones de lo ocurrido durante la madrugada: confirmó que el edificio tenía permiso para llevar adelante la obra solo en la parte de adelante y que la caída comenzó en la parte del fondo.

“El lugar tenía los planos aprobados y permiso de obra en la parte delantera del edificio, pero lo que se cayó fue el fondo”, expresó.

Según las primeras informaciones, se calcula que fue afectado por el derrumbe más del 80%, que estaba en obra, mientras que el jefe de Bomberos señaló que “se calcula que entre 7 y 9 personas se encontraban en el Hotel al momento del derrumbe, entre trabajadores de una obra que se estaba realizando con la incorporación de un ascensor en el edificio”.