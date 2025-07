Una física argentina galardonada por la Unesco, preocupada por el ajuste del Gobierno en la ciencia

María Teresa Dova recibió en mayo el premio internacional LOréal-Unesco a la Mujer y la Ciencia 2025. Ante el panorama actual del sistema científico tecnológico nacional, expresó que "lo crucial es entender que la ciencia no es un gasto, sino una inversión, porque el progreso de toda sociedad moderna está ligado a su desarrollo científico".

María Teresa Dova, investigadora superior del Conicet y directora del Instituto de Física La Plata, fue distinguida mundialmente por sus descubrimientos y la caracterización del bosón de Higgs , un hallazgo fundamental para entender cómo la materia adquiere masa . En mayo, recibió el premio Internacional L'Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia 2025. Como todos los que están en el ámbito científico, no es indiferente al ajuste del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con C5N contó cómo fue recibir este galardón y representar a la Argentina en el mundo: "Formar parte de la comunidad L’Oréal-Unesco For Women in Science, junto a tantas mujeres talentosas de todo el mundo, es un gran honor !", expresó.

Además, remarcó que la ciencia es un camino colectivo y que este reconocimiento que recibió lo vio como un homenaje a sus profesores, colegas y el equipo excepcional en el Instituto de Física La Plata, IFLP -institución dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet, que la acompañaron durante el camino.

"La Argentina tiene un altísimo nivel en ciencia", afirmó María Teresa, cuyo trabajo como física de altas energías es una disciplina que "tiene objetivos simples y a la vez fundamentales" para tratar de descubrir y estudiar las partículas elementales que componen la materia del universo y las fuerzas que rigen las interacciones entre ellas para dar forma al universo.

Teresa-Dova.jpg /laplata.conicet.gov.ar

Ante el panorama actual de la ciencia y tecnología, que se encuentra atacada por el Gobierno, en sus principales organismos como Conicet, Arsat, Agencia I+D+i, Universidades, Becarios, etc. Dova expresó que "Argentina existe una larga tradición de excelencia científica. Nuestros aportes son muy reconocidos a nivel internacional, no solamente en la física, sino en todas las áreas".

En relación con este punto, la física aseguró que "hoy nuestra comunidad está enfrentando grandes desafíos, con recortes que afectan a nuestras universidades, instituciones y laboratorios. Me preocupa el retroceso que podríamos tener en nuestras capacidades de formación y de investigación, y cómo vamos a recuperarlo".

Los recortes en el presupuesto, la falta de insumos para realizar investigaciones, etc, afectan al desarrollo del país y avances: "Lo crucial es entender que la ciencia no es un gasto, sino una inversión, porque el progreso de toda sociedad moderna está ligado a su desarrollo científico".

"Aunque el presupuesto sea limitado, lo importante es mantener continuidad en la inversión científica y tecnológica, porque nos da previsibilidad, nos permite hacer planes y retener a tantas y tantos jóvenes científicos talentosos", sentenció.

- ¿Cuáles son los desafíos a la hora de contarle a la gente qué hacen los físicos?

- Uno de los grandes desafíos es que lo que hacemos los físicos suele parecer abstracto o lejano, y muchas veces cuesta ver su impacto inmediato. Sin embargo, la ciencia básica es fundamental: por un lado amplía nuestro conocimiento -crucial para el avance de la civilización- y, por otro, impulsa avances tecnológicos con altísimo impacto en la sociedad. Para acercarla a la sociedad, necesitamos contarla de forma clara y accesible, pero sin perder rigurosidad científica. En Argentina hay ciencia de altísimo nivel que muchas veces, efectivamente, se reconoce más afuera que adentro. Cambiar eso implica crear más puentes: desde la educación, los medios y también desde nosotros, los científicos, animándonos a compartir lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por ejemplo, el largo camino recorrido en nuestras investigaciones con aceleradores y detectores de partículas para comprender la estructura de la materia y las fuerzas que dan forma al Universo, nos ha dejado bienes derivados importantes, que van desde técnicas de obtención de imágenes como son la tomografía por emisión de positrones, o por emisión de un solo fotón; o nuevas soluciones médicas, como la radioterapia o la novedosa terapia hadrónica; sin olvidarnos por supuesto de la hoy imprescindible WWW inventada en el laboratorio CERN como una necesidad de los físicos de altas energías, y luego dada libre y gratuita a la sociedad!

María Teresa Dova (2).png Maria Teresa Dova

- ¿Cómo ve el papel de las mujeres en la ciencia y qué le diría a las jóvenes que se interesan por estudiar física, astronomía, sociales?

- Lo que les diría a las y los jóvenes que se interesan por la ciencia es que se animen a elegir este camino, porque contribuir al avance del conocimiento es una de las actividades más enriquecedoras y gratificantes que existen. Es cierto que la ciencia está llena de desafíos y días difíciles, pero cada obstáculo superado te acerca a una recompensa única: empujar las fronteras del conocimiento y de la tecnología. Y algo fundamental: el éxito de la ciencia necesita del 100% del talento disponible, lo que incluye, por supuesto, a las mujeres, que representan la mitad de la población. La diversidad no solo es justa, es indispensable para avanzar.

- ¿Qué es lo que más te llama la atención o te da curiosidad para investigar los orígenes del universo? El descubrimiento del bosón de Higgs fue un hito en tu carrera, ¿por qué es importante para entender el origen del universo?

- Soy física de altas energías, una disciplina que tiene objetivos simples y a la vez fundamentales, porque tratamos de descubrir y estudiar las partículas elementales que componen la materia del universo y las fuerzas que rigen las interacciones entre ellas para dar forma a nuestro complejo universo. ¡Las teorías y descubrimientos de miles de físicos a lo largo de varias décadas condujeron al llamado Modelo Estándar de las partículas elementales y sus interacciones, un marco teórico que fue espectacularmente confirmado en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula ligada al mecanismo por el que todas las partículas adquirieron masa, permitiendo la formación de átomos, moléculas, nosotros, planetas, galaxias…! Contribuir a este logro histórico, junto a mi grupo de investigación del IFLP y como parte de la colaboración internacional ATLAS en el laboratorio CERN, Suiza, fue un enorme privilegio y uno de los puntos más altos de mi carrera. ¡Pero la historia no termina ahí! Si bien el Modelo Estándar es nuestra mejor descripción del mundo subatómico, deja aún cuestiones sin responder, como por ejemplo: ¿de qué está formada la materia oscura que constituye una gran parte de la materia del universo? ¿Por qué nuestro universo parece estar compuesto solo de materia y no de antimateria? Está claro que aún no tenemos el panorama completo. Sin dudas hay una nueva física esperando ser descubierta y esto es precisamente lo que impulsa mis investigaciones actuales. Para develar estos secretos, llevamos al límite lo que sabemos, utilizando los instrumentos más complejos nunca antes utilizados en física, con desarrollos en la frontera de la tecnología, ideas innovadoras y algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar la enorme cantidad de datos que generan nuestros experimentos.

- Argentina es reconocida mundialmente por sus científicas y científicos, sin embargo, actualmente muchos de sus recursos están siendo atacados por el Gobierno y son desfinanciados. ¿Cómo ves el futuro de la ciencia nacional frente a este panorama? ¿Por qué crees que es importante defender a la ciencia nacional?

- En la Argentina existe una larga tradición de excelencia científica. Nuestros aportes son muy reconocidos a nivel internacional, no solamente en la física, sino en todas las áreas. Hoy nuestra comunidad está enfrentando grandes desafíos, con recortes que afectan a nuestras universidades, instituciones y laboratorios. Me preocupa el retroceso que podríamos tener en nuestras capacidades de formación y de investigación, y cómo vamos a recuperarlo. Lo crucial es entender que la ciencia no es un gasto, sino una inversión, porque el progreso de toda sociedad moderna está ligado a su desarrollo científico. Aunque el presupuesto sea limitado, lo importante es mantener continuidad en la inversión científica y tecnológica, porque nos da previsibilidad, nos permite hacer planes y retener a tantas y tantos jóvenes científicos talentosos.