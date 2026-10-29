29 de octubre de 2026 Inicio
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Hallaron muertos a dos niños que habían desaparecido en un río de Santa Cruz

José y Leo, de 10 y 12 años respectivamente, habían desaparecido el domingo 25 de octubre en el sector La Toma, cuando la corriente los arrastró mientras jugaban junto a dos adolescentes. El despliegue reunió a unos 120 efectivos de distintas fuerzas, buzos, drones y equipos sanitarios.

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Encontraron a los dos hermanos desaparecidos desde el fin de semana en Santa Cruz. 

Encontraron a los dos hermanos desaparecidos desde el fin de semana en Santa Cruz. 

La Opinión Austral

Después de cinco jornadas de rastrillajes, los equipos de emergencia localizaron los cuerpos sin vida de José y Leo Virreira, los hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron el domingo 25 de octubre en La Toma, paraje Palermo Aike, luego de que la corriente del río Gallegos los arrastrara mientras jugaban en el agua con dos adolescentes.

El aeródromo Green, donde operaban los aviones que protagonizaron el trágico accidente aéreo en Uruguay.
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El primer cuerpo fue divisado desde un helicóptero durante los sobrevuelos sobre el área. Horas después, personal de rastrillaje de la Policía de Santa Cruz encontró al segundo cerca del puente de Güer Aike, a unos siete kilómetros del sitio donde los chicos habían sido vistos por última vez.

La intervención oficial había sumado alrededor de 120 efectivos de la Policía provincial, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, además de buzos especializados, bomberos y personal sanitario, con recorridas por ambas orillas, inspecciones bajo el agua, drones, cámaras y ecosondas para ampliar la cobertura en sectores de acceso complejo del cauce.

El puente de Güer Aike, a unos siete kilómetros del sitio donde los chicos habían sido vistos por última vez.

El puente de Güer Aike, a unos siete kilómetros del sitio donde los chicos habían sido vistos por última vez.

Cómo fue la desaparición en el río Gallegos

El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre en La Toma, sobre el río Gallegos, cerca de la Ruta Nacional 40. Según la reconstrucción inicial, los niños habían ingresado al agua con dos hermanos adolescentes de 14 y 15 años y alcanzaron una formación de tierra en medio del cauce.

Cuando intentaban regresar a la costa, una crecida repentina los sorprendió y los adolescentes dejaron de ver a los chicos, mientras el aviso al 911 ingresó cerca de las 16 y activó un operativo que concentró las primeras tareas en el punto donde habían sido vistos por última vez.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas de los rescatistas por la presencia de pozones y desniveles abruptos en el lecho, con cavidades que alcanzaban los siete metros de profundidad, un escenario que dificultó las inmersiones y obligó a extremar las precauciones ante la fuerza de la corriente.

Los hermanos Leo y José Virreira fueron encontrados sin vida en el río Santa Cruz.

Los hermanos Leo y José Virreira fueron encontrados sin vida en el río Santa Cruz.

El sueño futbolístico que compartían los hermanos

José y Leo formaban parte de las divisiones infantiles del Club Talleres de Río Gallegos y habían ganado campeonatos en sus categorías apenas dos semanas antes del accidente. Ese rendimiento les había abierto la posibilidad de viajar a Comodoro Rivadavia para realizar una prueba en un club de fútbol y avanzar en sus aspiraciones deportivas.

"Hoy tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba", había contado su abuelo a medios locales, al explicar que la familia intentaba reunir el dinero necesario para el viaje, mientras la institución deportiva se convirtió en un punto de acompañamiento para los parientes durante los días de incertidumbre.

Tras el hallazgo, personal de salud y profesionales de la psicología permanecieron junto a los familiares para ofrecer asistencia y contención. Durante el operativo también trabajaron equipos de Abordaje Territorial, médicos de Prefectura y efectivos de Gendarmería, mientras la familia recibió atención ante el desgaste emocional de los días de búsqueda.

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