Una argentina se mudó a Chile e hizo un video viral: le pidieron propina comprando ravioles

El video de la joven argentina que emigró a Chile y fue viral contando que le pidieron propina al comprar ravioles

En el video, la a joven explicó: "En Argentina, cuando uno va a comer afuera, te traen la cuenta y vos ves, calculás el 10 % y dejás la propina en efectivo. Acá, cuando te traen el aparatito, te están por cobrar y te dicen ‘¿desea agregar la propina al 10%?' y vos decís ‘sí, obvio'. Es más cómodo y está buenísimo".

Pero al continuar su relato, Anita se detuvo en una experiencia en particular que la descolocó: "Fui el otro día a comprar una caja de ravioles y la chica literalmente me dijo: ‘¿Una caja de ravioles? Acá está. Bueno, ¿desea agregar el 10%?'. Yo no deseaba agregar el 10 %, pero le tuve que decir que sí porque no sabía qué decirle".

Entre los comentarios, la joven recibió varias opiniones de distintos chilenos, quienes le aseguraron que no es obligatorio dejar propina en ese tipo de situaciones. "Lamentablemente en Chile se ha vuelto costumbre pedir propina por todo, antes era como tú dices de Argentina, hay que saber decir que no", aseguró un usuario.