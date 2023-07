Una argentina contó cuánto sale ir al dentista en Estados Unidos y su revelación fue viral.

El video de la argentina que contó cuánto sale ir al dentista en Estados Unidos

En el video que la argentina tituló "Extrañando la salud pública de la Argentina todos los días” en "Otro día en Retrasos Unidos", Delfina contó lo que le sucedió. Lo que hizo cuando empezó a sentir un dolor de muelas fue consultar con su odontóloga argentina, quien le recetó un remedio. El problema es que cuando fue comprarlo a la farmacia solo lo vendían con receta.

Ante esta situación, Delfina averiguó cuánto salía atenderse con un especialista en Estados Unidos, y quedó impactada. “No saben la tortura que estoy viviendo. Estoy con dolor de muelas y vine a la farmacia a comprar el medicamento pero es con receta, pero ir al médico acá me sale US$50.000″, relató desesperada.

Dado que la exorbitante suma es impagable, la odontóloga le aconsejó comprar agua oxigenada para intentar frenar la infección y el dolor, pero esto también fue un problema. "¿Cuál es el agua oxigenada? No sé, estoy hace 10 horas mirando. No entiendo, estoy muy perdida. ¿Alguien me dice? Necesito agua oxigenada de 10 volúmenes”, y agregó: “Se me va a caer la boca y yo voy a estar acá sin poder hacerme nada”.

El video se volvió viral y superó las 100 mil reproducciones en menos de cuatro días y tuvo más de 6 mil 'Me Gusta'.