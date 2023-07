Una argentina mostró las sobras de un evento de Miami y su posteo se volvió viral

El video de la argentina que fue viral por mostrar las sobras que se llevó después de un evento en Miami

En el video las chicas muestran la cantidad de productos que le dieron, entre los que se encontraban decenas de cajas de tomates cherrys y frutillas. También había gran variedad de quesos, limones, uvas y champiñones. Además se pueden ver cajas que adentro tienen kiwis, manteca, arroz, tortas, chocolates y cervezas.

“No puede ser” decía una de las tiktokers expresando el asombro que le provocaba ver todo lo que había. “Ay, qué emoción”, manifestó.

Embed #fyp Keep Dat Nigga @ddddelfi.s Pensar que todo esto lo iban a tirar y ahora tenemos comida para un mes #miami

Por último, la joven sostuvo: “Consejo, vénganse a Miami a trabajar a eventos porque esto es impresionante”. El posteo se volvió viral en la red social ya que alcanzó más de 35 mil me gusta y más de 100 comentarios.

Entre los comentarios de los demás usuarios de TikTok se puede leer: “Ya me parecía que en Argentina eso no era”, “hasta yo me emocioné”, “quiero trabajar en esos eventos”, “mi sueño”, “todo ese queso, me muero de felicidad”, “es el mejor pago”.