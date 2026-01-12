Meteotsunami en la Costa Atlántica: el video del dramático rescate de un hombre que se estaba ahogando La víctima se encontraba en la albufera de Mar Chiquita junto a su pareja y su hija al momento del incidente. La fuerza de la corriente generada por la crecida le hizo perder el control. Se vivieron momentos de extrema tensión. Por + Seguir en







Debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.

La ola gigante que azotó a varios municipios de la Costa Atlántica, que causó un muerto, 35 heridos y una persona infartada, derivó en un operativo de emergencia para rescatar a un hombre que se estaba ahogando en la albufera de Mar Chiquita.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, se encontraba en el lugar junto a su pareja y su hija al momento del incidente. Ante la fuerza de la corriente generada por la crecida inesperada, el sujeto perdió el control y su rastro se perdió por varios minutos, desatando momentos de extrema tensión entre los presentes.

Los guardavidas, que ya habían iniciado la evacuación preventiva de la zona, lograron localizar al hombre del otro lado de la playa. Tras rescatarlo de la corriente, el personal de seguridad comenzó de inmediato con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a la gravedad de su estado.

Según informó el medio marplatense 0223, las tareas de reanimación se extendieron por más de 30 minutos, con los guardavidas relevándose continuamente para mantener el esfuerzo físico. El operativo de asistencia se mantuvo activo hasta las 17.15, momento en que arribó la unidad de traslado sanitario para continuar con la atención profesional.

La nota completa en https://t.co/5A7WRXHIaU pic.twitter.com/Xdlukqwlwk — 0223 (@0223comar) January 12, 2026 Para agilizar el traslado hacia el centro asistencial, se utilizaron embarcaciones que cruzaron la albufera mientras los médicos continuaban con las maniobras de RCP a bordo. Finalmente, el paciente fue derivado en ambulancia al hospital más cercano en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y personal de salud.