Meteotsunami en la Costa Atlántica: el video del dramático rescate de un hombre que se estaba ahogando

La víctima se encontraba en la albufera de Mar Chiquita junto a su pareja y su hija al momento del incidente. La fuerza de la corriente generada por la crecida le hizo perder el control. Se vivieron momentos de extrema tensión.

Debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.

meteotsunami en mar del plata: el antecedente de 1954 que causo panico en playa bristol
Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, se encontraba en el lugar junto a su pareja y su hija al momento del incidente. Ante la fuerza de la corriente generada por la crecida inesperada, el sujeto perdió el control y su rastro se perdió por varios minutos, desatando momentos de extrema tensión entre los presentes.

Los guardavidas, que ya habían iniciado la evacuación preventiva de la zona, lograron localizar al hombre del otro lado de la playa. Tras rescatarlo de la corriente, el personal de seguridad comenzó de inmediato con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a la gravedad de su estado.

Según informó el medio marplatense 0223, las tareas de reanimación se extendieron por más de 30 minutos, con los guardavidas relevándose continuamente para mantener el esfuerzo físico. El operativo de asistencia se mantuvo activo hasta las 17.15, momento en que arribó la unidad de traslado sanitario para continuar con la atención profesional.

Para agilizar el traslado hacia el centro asistencial, se utilizaron embarcaciones que cruzaron la albufera mientras los médicos continuaban con las maniobras de RCP a bordo. Finalmente, el paciente fue derivado en ambulancia al hospital más cercano en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y personal de salud.

Hasta el momento, no se emitió un parte oficial sobre la evolución o el estado de salud actual del damnificado. El hecho se suma a una serie de incidentes registrados en distintos puntos de la costa bonaerense producto de esta inusual y rápida variación en el nivel del mar.

