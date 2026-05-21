Conflicto en Misiones: cierra una maderera, vacía su planta en secreto y deja a 130 familias en la calle

Linor SRL, una de las principales industrias madereras del sur de Misiones y referente regional en la fabricación de pallets, baja la persiana de su establecimiento en la localidad de Azara, entre acusaciones de mala administración y el golpe de la crisis.

El sector foresto industrial misionero se suma a los rubros en crisis con la retracción económica consecuencia de las políticas del gobierno de Javier Milei . El aserradero Linor SRL, una de las principales industrias madereras del sur de Misiones y referente regional en la fabricación de pallets, que emplea a unas 130 personas, cierra su planta de la localidad de Azara.

La situación derivó en una protesta frente al establecimiento , donde trabajadores bloquearon los accesos para impedir el retiro de maquinaria ante el temor de un posible vaciamiento que complique el cobro de salarios adeudados e indemnizaciones.

La gravedad del conflicto escaló en las últimas horas cuando el Sindicato de la Madera de Posadas denunció una maniobra de "extrema mala fe" por parte de la patronal . Según relataron los propios damnificados, el dueño de la firma otorgó vacaciones al personal y, aprovechando el cese de actividades y la ausencia de los operarios, comenzó a desmantelar la planta y a retirar de forma oculta las maquinarias pesadas.

Al percatarse del vaciamiento, un grupo de trabajadores se movilizó de urgencia hacia el predio para custodiar las instalaciones y frenar el traslado de los bienes restantes, a los que consideran la única garantía para el cobro de sus futuras indemnizaciones.

La situación humanitaria dentro de las familias afectadas es límite. Los obreros denuncian que llevan más de dos meses sin percibir sus salarios y que las deudas por servicios básicos, como la luz y los alimentos, se han vuelto insostenibles. "La verdad es que es angustiante. Tengo cinco chicos, entre ellos un bebé de ocho meses. ¿Qué le voy a dar cuando me pida en casa? Ellos piden y no saben esperar" , relató con crudeza uno de los operarios en diálogo con C5N .

Hay empleados que sostienen que han prestado servicios en negro durante más de una década sin ningún tipo de cobertura, mientras que otros cuentan con más de 25 años de antigüedad y superan los 60 años de edad, quedando en una situación de total vulnerabilidad para reinsertarse en el mercado laboral.

Agustín Báez, secretario general del Sindicato Obreros de la Industria Maderera Posadas, reveló la peor cara de la crisis: "Ayer me enteré de que hay trabajadores que pensaron en suicidarse porque no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Escuchar eso duele en el alma. Es una falta absoluta de respeto y una inmoralidad no pagarles".

industria madera forestal Misiones La maderera, otra de las industrias golpeadas por las políticas económicas de Javier Milei.

Desde el sector gremial sostienen que el colapso de la empresa responde a una "pésima administración" y no a una falta de productividad histórica. Linor contaba con una sólida cartera de clientes, asistencia financiera previa por parte del gobierno provincial y un flujo constante de exportaciones hacia Brasil. Sin embargo, la firma acumuló deudas millonarias, incluyendo un rojo de $155 millones con la obra social del sindicato, que actualmente sigue asistiendo con alimentos y medicamentos de emergencia a las familias damnificadas.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores también vincularon la problemática con la coyuntura macroeconómica del país, caracterizada por una severa caída del consumo interno que golpea con fuerza a la industria. En ese sentido, lanzaron un fuerte reclamo a la gestión política: "El Gobierno nacional tiene que empezar a mirar la industria y dar posibilidades para que no cierren las empresas. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, si no, no vamos a salir adelante".