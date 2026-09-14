14 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció que la SIDE tendrá otro estatuto y que se creará el Cuerpo de Inteligencia de la Nación

La Secretaría de Inteligencia del Estado confirmó una nueva formación en el organismo y remarcó que será "profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de la Nación".

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La SIDE emitió un comunicado.

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La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) anunció la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, en el marco de un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia. El organismo explicó los alcances de la medida y señaló que busca "reconstruir una capacidad estratégica esencial para la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales".

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En un comunicado, la SIDE confirmó un nuevo reglamento para los integrantes del organismo: "En el marco del proceso de reestructuración y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, la SIDE presenta un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de un Cuerpo de Inteligencia de la Nación profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de la Nación".

En tal sentido, cuestionó las administraciones anteriores. "Durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo. En este contexto, el Gobierno Nacional tomó la decisión de revertir definitivamente ese proceso y reconstruir una capacidad estratégica esencial para la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales", expresó.

El comunicado de la SIDE.

El comunicado de la SIDE.

En tanto, el organismo a cargo de Cristian Auguadra se refirió a las modificaciones: "El nuevo Estatuto constituye un hito en esa transformación. Por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados, que apunten a una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño".

"Esta reforma busca construir algo que trascienda gobiernos y generaciones: un Cuerpo de Inteligencia de la Nación profesional, con vocación de servicio, identidad institucional y los más altos estándares de preparación. Porque una Nación que aspira a decidir libremente su destino necesita contar con instituciones capaces de comprender el mundo, anticipar amenazas y proteger sus intereses", agregó.

Por último, la SIDE remarcó la importancia de la preparación de sus miembros. "La reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional no consiste solamente en modernizar estructuras. Implica recuperar una capacidad esencial del Estado argentino. Y esa tarea comienza por quienes tendrán la responsabilidad de servir en sus filas: hombres y mujeres idóneos, íntegros, altamente capacitados y seleccionados entre los mejores. La República Argentina vuelve a construir una Inteligencia de Estado a la altura de su historia, de sus desafíos y de su futuro", afirmó.

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