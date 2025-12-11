11 de diciembre de 2025 Inicio
Un rayo inició un incendio forestal en Lago Puelo: más de 3.000 hectáreas afectadas

El fuego no da tregua en la reserva forestal El Turbio, que lleva ocho días activo. Los brigadistas trabajan sin descanso para poder extinguir el foco, que se encuentra en una zona de difícil acceso.

Continúa activo el incendio en Lago Puelo. 

La provincia de Chubut atraviesa días críticos por los incendios forestales que se mantienen activos en el Parque Nacional Lago Puelo y en el Parque Nacional Los Alerces. Ambos focos se originaron tras tormentas eléctricas registradas hace poco más de una semana, y ya consumieron un total de 3.000 hectáreas.

El fuego de Lago Puelo comenzó en la zona del río Turbio, un área de muy difícil acceso, que dificulta el trabajo de los brigadistas. Para llegar al foco principal, los voluntarios deben ingresar por el lago y luego caminar entre cuatro y cinco horas por terreno quebrado, con sectores pedregosos, bosque viejo quemado y muy poca visibilidad debido al humo.

Desde uno de los centros de operaciones montados en el parque, Rubén Jaramillo, responsable del operativo, explicó para C5N que los primeros días debieron ingresar a caballo por la falta de disponibilidad de medios aéreos, lo que permitió que el fuego avanzara con mayor rapidez. Cuando el humo baja a superficie, el trabajo de los helicópteros también queda limitado, complicando aún más la contención del incendio.

En la actualidad trabajan en el lugar unos 60 combatientes distribuidos entre la línea de fuego, logística, comunicaciones y los campamentos base. Los brigadistas cumplen jornadas que comienzan entre las 7 y 8 de la mañana y se extienden hasta las 18, aunque el desgaste físico es permanente: pasan varios días seguidos dentro del área afectada, descansando y alimentándose en campamentos provisorios.

A la situación de Lago Puelo se suma otro incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces, lo que obliga a dividir recursos humanos y medios aéreos entre ambos parques. "Llevamos tres focos por rayo", contó el brigadista, las fuertes tormentas y viento incrementan la posibilidad de incendios.

