Un pitbull atacó a un niño de siete años: le tuvieron que dar 25 puntos de sutura

“El perro se lo sacaron los vecinos a mi hijo. En ese momento creí que me lo iba a matar. Quería que nada malo le pase a mi hijo. No quisiera que a ningún otro niño le pase esto”, expresó y agregó que “desde que pasó esto, los niños no salen a la calle a jugar”.

Aseguraron desde la organización protectora que, si los perros tienen las vacunas y no tiene rabia, volverá en diez días a su domicilio. Pero la madre del niño atacado asegura que, para tener una mascota con esa agresión, debe tenerlo en un lugar más grande.

La casa de donde salió el perro no tiene rejas y ya pasó en otra oportunidad que el mismo animal persiguió a una niña, pero no llegó a atacarla. Llamó a la Policía, pero apareció más tarde de lo pensado.

“Dijeron que quiero plata, pero si hubiese querido plata pondría un CBU”, expresó la madre que se defendió de las acusaciones de la dueña del perro, quien asegura que hace la denuncia para recibir dinero. “Solo quiero seguridad”, expresó.

“Le pedí disculpas por hablarle mal, ella me tendría que haberme pedido disculpas, pero se las pedí yo. Pero ella me escracha. Ella me dijo que haga los gastos que tengo que hacer, que traiga todos los tickets y ella se va a hacer responsable. Pero no tengo plata para llevarlo en taxi, ella se va a hacer cargo cuando mi hijo esté curado”.