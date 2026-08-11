11 de agosto de 2026 Inicio
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Un micro con 48 estudiantes perdió el control en el hielo y chocó siete autos en Bariloche

El colectivo derrapó en una calle congelada y embistió siete automóviles estacionados. También chocó contra un poste y dejó sin luz a la zona. Pese al violento impacto, no se registraron heridos.

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El peligroso descenso de un colectivo de egresados que quedó filmado y se viralizó en redes sociales.

El peligroso descenso de un colectivo de egresados que quedó filmado y se viralizó en redes sociales.

Un micro que trasladaba a 48 estudiantes perdió el control en una calle congelada de Bariloche en medio de una intensa nevada y chocó contra siete autos estacionados y un poste, lo que provocó un corte de luz en la zona. Pese al violento accidente, no se registraron heridos.

Los forenses habían detallado el estado crítico de los órganos de Maradona y confirmaron una agonía prolongada.
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El episodio sucedió alrededor de las 00.40 del martes en medio de las intensas nevadas que azotan a la zona. El colectivo de una empresa de turismo local derrapó mientras avanzaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias más complicadas cuando se acumula nieve.

Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo por la presencia de hielo y nieve compactada en la pendiente, lo que provocó que embistiera siete autos estacionados y luego chocara contra un poste, generando un corte de luz en la zona.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos y los 48 estudiantes resultaron ilesos. No obstante, el dueño de uno de los vehículos afectados increpó a la conductora del micro y tuvo que intervenir la policía para calmar los ánimos, pero el hombre, completamente enajenado, golpeó a uno de los efectivos que se encontraban en el lugar y terminó demorado.

El accidente se enmarca en un temporal que afecta a San Carlos de Bariloche desde el lunes 10 de agosto, con nevadas intensas que obligaron a suspender clases, cortar rutas y desplegar operativos de emergencia. Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por nevadas, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros y ráfagas de viento blanco que complican la circulación.

Según el Centro de Información de Avalanchas, desde el 22 de julio la ciudad viene registrando una acumulación de nieve poco habitual, con riesgos de avalanchas en sectores donde otros inviernos casi no se acumulaba nieve. Las autoridades provinciales anunciaron el envío de 600 toneladas de sal para reducir el peligro en las calles y rutas, mientras Protección Civil recomienda circular solo con vehículos preparados y cadenas

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