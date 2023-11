Un joven coreano visitó una localidad argentina y fue viral por hacer una actividad que es imposible en su país

Disfrutando del escenario natural que se le presentaba en la ciudad del río Areco del centro de Argentina agregó.: “Tengo comida, hay naturaleza, allá hay una parrilla libre. En Corea no es posible esto”. Su esposa también participó de la curiosa publicación preguntando a su dupla oriunda de Corea la causa por la cual no es posible un picnic en espacios verdes a lo que Jiwon respondió: “Es todo artificial, todo departamentos, edificios altos. No hay río con parques grandes”.

El video viral del joven coreano que mostró una actividad en San Antonio de Areco que no existe en su país

Para concluir y cerrar con broche de oro el video que consiguió más de 257 mil visitas y mas de 13 mil me gusta, , ella contó que cada vez que va con su esposo a la costanera o a lugares verdes muy grandes, el joven se queda impresionado por lo inmensidad de la naturaleza. “Re felices”, concluyó ella mientras se abrazaban y le daban cierre al clip con un beso.