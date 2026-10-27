Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba en la lista de pasajeros del avión de Puerto Iguazú Mauro Mattosinho confirmó la información a partir de un dato de un empleado presente dentro de la aeronave que está retenida en Misiones. En paralelo, la Policía de Brasil allana el domicilio del excandidato presidencial en Brasilia. Por Agregar C5N en









¿Dónde está Flávio Bolsonaro?

Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba incluido dentro de la lista de pasajeros que se encuentra en retenido en Puerto Iguazú, en Misiones, y que tenía como destino Estados Unidos. El excandidato a presidente es investigado por la Policía de Brasil.

El Tribunal de Brasil ordenó la prohibición para salir del país por distintas causas en trámite en su contra, pero hace algunas horas comenzaron a circular informaciones que indicaban que el hijo del expresidente brasileño habría cruzado a Argentina a pie.

Con el correr de las horas, desde Migraciones negaron que el excandidato a presidente se encontrara en la lista del vuelo ejecutivo en cuestión, pero el piloto Mauro Mattosinho confirmó que Flávio Bolsonaro estaba dentro de la nómina de pasajeros. Según contó, el piloto accedió a la información a partir de la data de un empleado presente en dicho vuelo.

La situación se agravó una vez consumada la derrota electoral ante Lula Da Silva. Web Fuerte operativo en la vivienda de Flávio Bolsonaro en Brasilia Mientras se busca el paradero del dirigente libertario, la Policía de Brasil se acercó al domicilio de la localidad de Brasilia una vez vencido el plazo establecido por la Justicia para entregar sus pasaportes tras la intimación correspondiente.

La prohibición de salir del país se oficializó el lunes 26 de octubre por el ministro Alexandre de Moraes por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero con operaciones financieras vinculadas a las casas de apuestas, mientras que se investiga su vínculo con el abogado Willer Tomaz. Como consecuencia, se supo que la Justicia ordenó cancelar sus pasaportes diplomáticos.