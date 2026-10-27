27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba en la lista de pasajeros del avión de Puerto Iguazú

Mauro Mattosinho confirmó la información a partir de un dato de un empleado presente dentro de la aeronave que está retenida en Misiones. En paralelo, la Policía de Brasil allana el domicilio del excandidato presidencial en Brasilia.

Por
¿Dónde está Flávio Bolsonaro?

¿Dónde está Flávio Bolsonaro?

Un piloto afirmó que Flávio Bolsonaro estaba incluido dentro de la lista de pasajeros que se encuentra en retenido en Puerto Iguazú, en Misiones, y que tenía como destino Estados Unidos. El excandidato a presidente es investigado por la Policía de Brasil.

Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

El Tribunal de Brasil ordenó la prohibición para salir del país por distintas causas en trámite en su contra, pero hace algunas horas comenzaron a circular informaciones que indicaban que el hijo del expresidente brasileño habría cruzado a Argentina a pie.

Con el correr de las horas, desde Migraciones negaron que el excandidato a presidente se encontrara en la lista del vuelo ejecutivo en cuestión, pero el piloto Mauro Mattosinho confirmó que Flávio Bolsonaro estaba dentro de la nómina de pasajeros. Según contó, el piloto accedió a la información a partir de la data de un empleado presente en dicho vuelo.

La situaci&oacute;n se agrav&oacute; una vez consumada la derrota electoral ante Lula Da Silva.

La situación se agravó una vez consumada la derrota electoral ante Lula Da Silva.

Fuerte operativo en la vivienda de Flávio Bolsonaro en Brasilia

Mientras se busca el paradero del dirigente libertario, la Policía de Brasil se acercó al domicilio de la localidad de Brasilia una vez vencido el plazo establecido por la Justicia para entregar sus pasaportes tras la intimación correspondiente.

La prohibición de salir del país se oficializó el lunes 26 de octubre por el ministro Alexandre de Moraes por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero con operaciones financieras vinculadas a las casas de apuestas, mientras que se investiga su vínculo con el abogado Willer Tomaz. Como consecuencia, se supo que la Justicia ordenó cancelar sus pasaportes diplomáticos.

Los agentes desplegaron un fuerte operativo para intensificar los registros en los pasos fronterizos como así también el flujo de los vuelos internacionales.

Medios brasileños aseguran que se solicitó la colaboración de autoridades argentinas, como así también se monitorearon los movimientos de vuelos entre ambos países para esclarecer la situación.

Noticias relacionadas

El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.

Elecciones en Israel: el boca de urna muestra a Netanyahu con tres escaños menos que el principal opositor

Leó Índio con Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro.

Quién es Léo Índio, el sobrino de Jair Bolsonaro que está asilado en Puerto Iguazú

play

Aseguran que Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y ya estaría en EEUU

Veriones cruzadas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro.

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Sospechan que el excandidato a presidente viaja a EEUU

Benjamín Netanyahu emitió su voto en un colegio electoral de Jerusalén. 

Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu le pidió a la ciudadanía que "vayan a votar"

 Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.

La ONU alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico

Rating Cero

El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

La protagonista reapareció al postear una imagen con quien tuvo hijos.

Es una conductora muy famosa, se separó de un exitoso futbolista hace 15 días y ahora volvió con su ex de 2015

La China Ansa, apuntó contra la madre de la mediatica.

La China Ansa furiosa contra Nora Colosimo por el escandaloso rumor de infidelidad: "Me cagó la tarde"

El cantante córdobes participó de un evento en paralelo al cumpleaños de su expareja.

Se supo qué hizo Luck Ra al mismo tiempo que La Joaqui festejaba su cumpleaños con Tiago PZK

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.

Sienten vergüenza: se filtraron las fotos que se pasan en los participantes de MasterChef en su grupo de WhatsApp

Una decisión del canal llamó la atención.

Sorpresa en la TV: la decisión de última hora que tomó El Nueve y generó impacto

últimas noticias

José Luis Espert insistió con su inocencia.

Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció una persecución para proscribirlo

Hace 5 minutos
Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

Hace 31 minutos
El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.

Elecciones en Israel: el boca de urna muestra a Netanyahu con tres escaños menos que el principal opositor

Hace 33 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

Hace 39 minutos
El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

Hace 49 minutos