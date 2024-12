Un hombre atacó y destruyó un auto con un palo de golf en Pilar: "El pibe ya tuvo problemas en el barrio"

El hecho se desató por un auto que quedó mal estacionado. La víctima reconoció que no realizará ningún tipo de denuncia por miedo a una represaría, aunque sí pidió una reunión de consorcio para solicitar que no vuelva a ingresar más al lugar ya que el agresor no es propietario.

“Dejamos el auto estacionado, pero no mal estacionado, o sea, la camioneta pasaba, y este chico que ya tuvo problemas dentro del barrio, arrancó a los gritos, bocinazos, empezó a pedir que le corra la camioneta, pero de mala manera, tocando bocina, a los gritos y no me dio tiempo a correr el auto”, relató Franco, la víctima en diálogo con Néstor Dibb por C5N.

En ese sentido, el hombre explicó que si bien el joven “tenía una emergencia, esa no es la manera de reaccionar”. “Reconozco que el auto estaba un poco mal estacionado, de igual modo la camioneta pasaba, pero no era para esa escena. Si viene y me dice ‘¿me corres el auto?’”, reflexionó y agregó: “Asumo la responsabilidad que había dejado el auto un poquito mal estacionado, pero pasaba tranquilamente. No podes agarrar un palo y empezar a romperlo”.

Según relató la víctima, el agresor no es propietario del lugar, sino que familiar de un lugareño, pero que esta escena no es la primera vez que sucede en el barrio. “El pibe ya tuvo problemas ahí dentro. Él no vive ahí, sino que vive un pariente. Mucha información no me quisieron dar en el barrio, por eso pedí las cámaras para ver si yo podía hacer algo, pero ya tuvo problemas y anda con la perra para todos lados”, señaló en referencia al atacante que también es conocido en la zona como “El loco de la perra”.

auto pilar.jpg

Cómo quedó la situación judicial por la agresión de un joven con un palo de golf a un auto

La secuencia duró un par de segundo, pero el susto de Franco y su esposa perduró y tienen miedo a una futura represalia ya que no es la primera vez que el joven tiene una actitud violenta en el barrio que está ubicado en el kilómetro 56 de Panamericana, en Pilar.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio privado, y fue el propio vecino quien las pidió y difundió para que el atacante no pueda ingresar más al lugar. “Como el chico no vive ahí, los de seguridad no me quisieron dar mucha más información. Llamé a la guardia para que lo frenen, pero ya se había ido y me dijeron que lo único que podían hacer era darme las cámaras, pero el nombre y apellido no porque es un invitado de un propietario”, relató en C5N.

De igual modo, reconoció que no tomará medidas judiciales al respecto por miedo: “Sinceramente, a mí el seguro me pagó lo del parabrisas, y no quiero más lio porque no quiero que mañana me raje el auto de punta a punta, así que no pretendo hacer ninguna denuncia”.

“Si yo reaccionaba, esta escena terminaba con sangre. Si el pibe le pegaba así al auto, no me quiero imaginar qué podría haber pasado. Nunca me agarré a piñas, menos con un tipo que tenía un palo. El momento fue feo, de nervios, si intentaba frenarlo capaz que me terminaba dando con el palo en la cabeza”, se mostró asustado.

Por último, reconoció que si el agresor le pide disculpas “por supuesto que las acepto, pero no creo que suceda porque no está muy bien de la cabeza este pibe”. “La verdad no me lo querría cruzar nunca más en mi vida a este pibe. Los familiares del chico no se comunicaron conmigo, les fui a tocar el timbre, pero no me atendieron. Ya pedí la reunión de consocio y lo único que espero es que este pibe no vuelva a entrar al barrio”, aseveró.